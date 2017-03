Älyvalot valaisevat Laurin talot -ohjelman kodit – katso kuvat

29.3.2017 14:03 | Philips Lighting

Philips Lighting on mukana ensi viikolla alkavassa Laurin talot -ohjelmassa, jossa The Rasmus -yhtyeestä tuttu Lauri Ylönen suunnittelee neljä Suomessa ennennäkemätöntä taloa. Lauri Ylönen tykästyi älyvalaistuksen mahdollisuuksiin luoda lukemattomia eri tunnelmia.

Vantaa, Suomi. Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) on mukana Laurin talot -ohjelmassa. Philipsin älykkäät Hue-valot valaisevat uudet talot. Ohjelmassa Lauri Ylönen, yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä rock-muusikoista, suunnittelee ekologiset, ekonomiset ja älykkäät design-talot itselleen sekä rap-artisti Elastiselle, Duudsoneista tutulle Jarpille sekä monitoimimies ja urheiluvaikuttaja Aleksi Valavuorelle. Jokaisesta neljästä kodista löytyy Philipsin Hue-älyvaloja, mutta eniten niitä on juuri Ylösen talossa – yli 90 kappaletta.

Monipuolista älyvalaistusta

Ylösen oma, 350-neliöinen talo sijaitsee meren rannalla Sipoossa. Hue-valoissa Ylönen tykästyi juuri niiden älykkyyteen ja monipuolisuuteen.

”Minulle oli alusta asti tärkeää miettiä, miltä tila näyttää valaistuksen kanssa. Älyvaloissa minua kiehtoo niiden monipuolisuus eli se, miten kätevästi samoilla lampuilla voi luoda lukemattomia eri tunnelmia valojen sävyjä muuttamalla. Pidän valaistuksessa itse eniten lämpimistä sävyistä”, Lauri Ylönen kertoo.

”Huessa mahtavaa on tietysti myös älykkyys – sovellus jäsentelee valot huoneittain, jolloin valaistusta on helppo muokata. Lamppuja voi säätää myös yksittäin, ja valittavana on kaikki sateenkaaren värit”, hän jatkaa.

Ylönen on hyödyntänyt kodissaan erityisesti Philipsin Hue GU10 ja Hue runner spot -spottivaloja sekä Hue lightstrip plus -valonauhoja. Hue GU10-spotteja löytyy paljon talon keittiöstä, elokuvateatterista sekä baaritilasta. Moneen tilaan sopivia Hue runner spot -valoja on käytetty esimerkiksi olohuoneessa, makuuhuoneissa sekä eteiskäytävällä. Spoteilla valo on helppo kohdistaa haluttuun kohtaan, ja valonauhalla huoneiden tunnelmaa voi elävöittää monipuolisilla ja hauskoilla tavoilla integroimalla ne esimerkiksi huonekaluihin. Hue lightstrip plus -valonauhaa löytyykin esimerkiksi makuuhuoneen sängynpäädystä, kylpyhuoneesta sekä baaritilasta.

Hue-valoja voi ohjata sekä katkaisimella että Hue-sovellukseen kytketyillä laitteilla, kuten älypuhelimella tai tabletilla. Sovelluksella voi luoda myös erilaisia valaistusasetuksia, kuten Ylösen talossa on tehty.

Älykäs valaistus tärkeässä roolissa

”Valaistus on olennainen osa kodin sisustusta. Hue-valoja voi muunnella lukuisiin tiloihin ja tilanteisiin sopivaksi. Huessa yhdistyvät älykkyys, käytännöllisyys ja energiatehokkuus. Tämän ansiosta ne sopivatkin täydellisesti myös ohjelman taloihin”, sanoo Philips Lightingin avainasiakaspäällikkö Petri Ekqvist.

”Älyvalaistus on suuressa roolissa Laurin talossa. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Laurin kanssa juuri tähän taloon sopivien valaistusratkaisujen löytämiseksi. Myös eri valaistusasetuksia ja valaistuksella luotavia tunnelmia on mietitty tarkkaan. Jokaisella lampulla on oma, tärkeä roolinsa talossa”, Ekqvist jatkaa.

Valaistuksen säätö mahdollista sijainnista riippumatta

Hue-sovelluksella älyvaloja on mahdollista hallita internet-yhteyden avulla mistä tahansa. Valojen syttymiset ja sammumiset voi automatisoida, mikäli haluaa esimerkiksi luoda vaikutelman siitä, että on kotona, vaikka todellisuudessa olisikin jossain muualla.

Hue-tuoteperhe täydentyy huhtikuussa odotetulla E14-kantaisella LED-lampulla. Sen ansiosta yli 80 prosenttia kodin valoista voidaan kytkeä älykkääseen valaistusjärjestelmään. Laurin talot -sarjan taloista löytyy lisäksi myös muita, Hue-sarjaan kuulumattomia Philips-lamppuja. Näitä on käytetty paljon esimerkiksi ulkovalaistuksen toteutuksessa.

Laurin talot alkaa MTV3-kanavalla maanantaina 3.4.2017.