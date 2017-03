Urbaanin puuvajan prototyypin esittelytilaisuus to 6.4.2017 klo 10.15–10.45, Messukeskus, Helsinki

30.3.2017 09:22 | HSY

Urbaanin puuvajan prototyyppi on nyt valmis. Tervetuloa tilaisuuteen, jossa esitellään hyvän, urbaanin puuvajan ominaisuuksia. Lisäksi nuohoojamestari kertoo vinkkejä ja havaintojaan puunpoltosta. Urbaani puuvaja on kehitetty ratkaisuna puunsäilytykseen pienillä kaupunkitonteilla.

Kutsu medialle

Aika: torstai 6.4.2017 kello 10.15–10.45

Paikka: Työtehoseuran osasto 6e71, Kevätmessut, Messukeskus, Helsinki

Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista, mutta messuosastolle pääsyyn tarvitaan messulippu. Lippuja jaetaan tilaisuuteen osallistuville median edustajille Messukeskuksen aulassa klo 10.00.

Monet pienillä kaupunkitonteilla olevat puuvajat ovat sellaisia, joissa puut eivät pääse kuivumaan tai polttopuita säilytetään pressun tai räystäiden alla tai pinoissa. Siksikin asukkaat polttavat liian kosteaa puuta. Kostean puun poltto tulisijoissa heikentää ilmanlaatua eikä ole energiatehokasta. Urbaani puuvaja -hankkeessa toteutetun kyselyn mukaan asukkaat toivovat kaupunkiympäristöön sopivaa, visuaalisesti miellyttävää ja helppokäyttöistä puuvarastoa, jossa ilmanvaihto toimii, puut kuivuvat ja säilyvät kuivina.

Nyt hyvän puuvajan – Urbaanin puuvajan – prototyyppi on valmis. Se soveltuu puunsäilyttämiseen myös pienillä kaupunkitonteilla. Urbaani puuvaja on mahdollista rakentaa itse tai sen voi tilata valmiina tuotteena. Urbaani puuvajan on suunnitellut Jaakko Viertiö, jonka puuvajamalli voitti Aalto-yliopiston opiskelijoille tarkoitetun Urbaani puuvaja -suunnittelukilpailun.

Ohjelma:

Millainen on hyvä ja toimiva urbaani puuvaja?

Miksi kannattaa polttaa kuivaa puuta? Nuohoojamestari kertoo vinkkejään ja havaintojaan puunpoltosta omakotialueilla.

Lämpimästi tervetuloa!

Minna Kuusela

Tutkimuspäällikkö, TTS Työtehoseura, Urbaani puuvaja -hankkeen projektipäällikkö

Urbaanin puuvajan suunnittelu on osa Urbaani puuvaja -hanketta, jossa kehitetään uudenlaisia polttopuun kuivumista edistäviä varastointi- ja palveluratkaisuja kaupunkien pientaloalueille. Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Aalto-yliopisto. www.urbaanipuuvaja.fi