Suomen Mielenterveysseuran liittohallituksen kannanotto: Väliaikainen oleskelulupa palautettava käyttöön

29.3.2017 13:01 | Suomen Mielenterveysseura ry

Vihan ja suvaitsemattomuuden ilmapiiri heikentää hyvinvointia Suomessa

Asenneilmapiiri turvapaikanhakijoita ja pakolaisia kohtaan on Suomessa kiristynyt, mitä kuvastaa muiden muassa Helsingin Rautatientorin kärjistynyt tilanne. Sosiaalisessa me­dias­sa vihan lietso­minen on arkipäivää: toisen ihmisen kuoleman toivominen ja fyysinen vahingoittaminen koetaan oikeutetuksi. Turvapaikanhakijoiden motiiveja kyseen­alais­tetaan ja heille osoitetaan, että he eivät ole tervetulleita suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vihan ja suvaitsemattomuuden ilmapiiri heikentää hyvinvointia koko suomalaisessa yhteis­kunnassa. Pelko ja vastakkainasettelu, vihapuhe ja suoranaiset viharikokset lisäävät sekä muualta Suomeen muuttaneiden että kantasuomalaisten turvattomuutta. Erilaisuuden ja yksi­löllisyyden hyväksyminen on tärkeä hyvinvointiyhteiskunnan rakennuspuu ja edellytys lasten hyvälle kasvulle ja koko yhteiskunnan menestykselle. Turvapaikanhakijoiden ohella erityisen haavoittuvia pelon ja vihan värittämälle ilmapiirille ovat lapset ja nuoret.

Pitkäaikainen uhan ja vainon alla eläminen on traumatisoivaa ja aiheuttaa erilaisia pelkotiloja. Näiden kokemusten lisäksi mielenterveyttä kuormittavat menetykset, huoli läheisistä ja tulevaisuuden epävarmuus, jopa suoranainen toivottomuus. Vihamielinen ilmapiiri vahvistaa ulkopuolisuuden tunnetta sekä kokemusta vainon ja uhan jatkumisesta. Yhteiskunnan ulko­puolelle jääminen puolestaan vaikeuttaa kotoutumista yhteiskuntaan ja sopeutumista uuteen elämään.

Konkreettinen tilannetta kärjistävä ongelma liittyy väliaikaisen oleskeluluvan poistumiseen. Väliaikaisen oleskeluluvan poistaminen on johtamassa yhteiskunnan ulkopuolelle sysättyjen ns. paperittomien määrän kasvuun. Ilman oleskelulupaa Suomessa asuvien tilanne on erityisen toivoton, ja esimerkiksi heidän kokemansa rasismi ja viharikokset jäävät piiloon. Monien kantasuomalaisten taas on vaikea ymmärtää, miksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eivät poistu Suomesta – kuitenkin kotiinpaluu on monelle täysin mahdotonta. Väliaikaisen oleskelu­luvan palauttaminen estäisi vastakkainasettelun kärjistymistä edelleen ja helpottaisi sekä ihmisten auttamista että viranomaisten työtä. Se olisi myös tärkeä signaali päätöksen­tekijöiltä halusta toimia vihapuheen ja rasismin kitkemiseksi.

******

Suomen Mielenterveysseura tarjoaa matalan kynnyksen kriisiapua kaikille sitä tarvitseville. SOS-kriisikeskuksen asiakkaista noin kolmannes on maahanmuuttajia. Valtakunnallinen rikosuhripäivystys RIKU auttaa myös turvapaikanhakijoita esimerkiksi viharikosasioissa. Molemmissa palveluissa on mahdollista asioida nimettömänä.