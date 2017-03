Älykalsarit voittoon? Tekoälykin mukana kisassa vuoden mobiilipalvelusta

29.3.2017 13:36 | Ohjelmistoyrittäjät ry

Tekoälyn hyödyntämiseen perustuvat palvelut ovat ensimmäistä kertaa omana kategorianaan mukana, kun taas valitaan vuoden parhaita mobiilipalveluita. ”Tekoäly tulee kaikkialle. Meillä on pian älykkäitä lenkkareita ja jääkaappeja, puhumattakaan vaikkapa autoista, asunnoista ja laivoista”, maalaa Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Lehdistötiedote 29.3.2017

Paraikaa käynnissä oleva Best Mobile Service in Finland 2017 -kilpailu on ajan hermolla. Tekoäly on nyt nostettu mukaan omana kategorianaan. Kilpailusarjoina ovat lisäksi muun muassa perinteiset hyöty- ja ajanvietepalvelut, terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä palvelut, jotka on rakennettu ison yrityksen ja startupin yhteistyöllä. Pääpalkinnon nappaa palvelu, jolla on paras kansainvälinen menestyspotentiaali.

”Leikisti tai miksei vaikka vakavissaankin voisi arvailla vaikka älykalsareita kisan voittajaksi, jos joku hyvän mobiilipalvelun alusasuihin olisi Suomessa nyt luonut. Erilaiset älyvaatteethan ovat jo täyttä totta. Älykalsarit saattavat siis kuulostaa hassulta, mutta voisivat oikeasti olla ties miten nerokas ratkaisu erilaisiin ongelmiin ja haasteisiin. Vain oma mielikuvituksemme ja kyvykkyytemme ovat rajana”, kuvaa toimitusjohtaja Rasmus Roiha pilke silmäkulmassa.

Kilpailun järjestävät Teleforum ry ja Ohjelmistoyrittäjät ry tukijoinaan laaja joukko elinkeinoelämän toimijoita. Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Voittajat palkitaan SuomiAreena -tapahtumassa Porissa 11. heinäkuuta.

”Tavoitteena on rohkaista yrityksiä luomaan jatkuvasti uutta ja hyödyntämään viimeisintä teknologiaa. Erityisesti haluamme palkita käytettävyydeltään korkealaatuisia palveluita, jotka on alusta lähtien rakennettu kunnianhimoisesti tähdäten menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla”, sanoo ministeri Berner.

”Yritysten itsensä lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa kilpailun nettisivuilla oman ehdotuksensa vuoden parhaaksi mobiilipalveluksi jossakin kahdeksasta kilpailukategoriasta. Ehdottaa voi siis myös jonkun muun tekemää palvelua”, kertoo Teleforumin toimitusjohtaja Juhani Kivikangas. SuomiAreenassa voittajilla on loistava tilaisuus esittäytyä medialle ja suurelle yleisölle.

Mukana kilpailussa ovat kaikki vuonna 2017 markkinoilla olevat mobiilipalvelut, jotka ilmoitetaan kilpailuaikana maalis-kesäkuussa kilpailusivustolle www.bestmobileservice.fi. Sieltä löytyvät myös tarkat kategoriat sekä tiedot osallistumisesta ja kilpailun etenemisestä.

Lisätietoja:

Rasmus Roiha, Ohjelmistoyrittäjät ry, rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi, 0400-180 434

Juhani Kivikangas, Teleforum ry, juhani.kivikangas@teleforum-ry.fi, 040-5561228