Cleantech-yrityksen uusi tehtaanjohtaja puolitti hitsausajan

29.3.2017 13:21 | Oy Slamex Ab

Janne Hiironen on ylennetty Econet-konserniin kuuluvan Slamexin uudeksi tehtaanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuun lopussa. Hiironen on luonut konepajalle uuden tuotantomenetelmän, jolla on jopa puolitettu tuotteen hitsaukseen käytettävä aika.

Janne Hiironen on ylennetty Econet-konserniin kuuluvan Slamexin uudeksi tehtaanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuun lopussa.

Hiironen on luonut konepajalle uuden tuotantomenetelmän, jolla on jopa puolitettu tuotteen hitsaukseen käytettävä aika. Slamexin tavoitteena on kehittää tuotantoa tuotepohjaisemmaksi ja nopeammaksi Lean-menetelmien avulla. Ketteryyden ydinidea on maksimoida tuotteen tai palvelun arvo asiakkaalle poistamalla kaikki tarpeettomat osat koko ketjusta.

- Töitä on paljon, mutta olen innoissani tästä muutoksesta, Hiironen sanoo.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa lahtelainen Slamex pystyy valmistamaan tuotteita jopa 25 prosenttia nopeammin ketterien tuotantomenetelmien avulla.

- Esimerkiksi tuotannon layout on muutettu kokonaan. Paja on jaettu työpisteisiin, joissa tehdään vain pisteellä tarkoitettua työtä. Työpisteellä ei ole yhtäkään työhön kuulumatonta työkalua. Tämä tehostaa ja nopeuttaa tuotteen valmistusta, kun kaikki on etukäteen suunniteltua ja mihinkään ylimääräiseen ei kulu turhaa aikaa, Hiironen kertoo.

Ketterien menetelmien avulla Lahden paja vastaa myös paremmin konsernin tarpeisiin. Tiedossa on tiiviimpää yhteistyötä Econet-konserniin kuuluvan Dewacon kanssa.

Ketterä menetelmä on lähtöisin Japanista Toyota Production Systemsiltä.