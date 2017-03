Assemblin ja Invalidisäätiö vahvistavat kumppanuuttaan

VVO ja Assemblin kehittävät korjauksiin uutta läpinäkyvää toimintamallia 17.2.2017 08:49

Rakennusala on tunnettu perinteisistä toimintamalleistaan ja tähän asti ollaan totuttu tekemään hommat niin kuin on aina ennenkin tehty. Mutta viimeisen parin vuoden aikana on alkanut tapahtua, kun työntekomalleihin on tullut uusia tapoja toimia. Ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta tarvitaan, jotta saadaan muuttuvassa toimintaympäristössä toteutettua rakennusprojekteja niin nopealla aikataululla ja paljon ketterämmin kuin aikaisemmin.