Hangon Regatta SPA tuo Babor-kauneudenhoitokonseptin Suomeen

Huhtikuun 1. päivänä avautuvan Hangon Regatta SPA -merikylpylän myötä rannikkokaupungin palveluvalikoima laajenee korkealuokkaisista kauneudenhoidoista räätälöityyn urheilulajivalmennukseen. Kylpylän hoitopalveluiden nimikkopartneriksi tulee arvostettu saksalainen kauneudenhoitoalan toimija Babor, joka avaa Hankoon Suomen ensimmäisen nimeään kantavan kauneushoitolan lippulaivakonseptillaan Hanko BABOR Signature SPA. Kylpylän muihin hyvinvointipalveluihin kuuluvat Fibacon urheilulajivalmennukset, Helsingin Urheiluhieronnan tarjonta ja hankolainen Merijooga. Myös ravintolapalvelut noudattavat Regatta SPAn korkealaatuista linjaa.

Regatta SPA palauttaa korkealuokkaiset kylpyläpalvelut takaisin perinteiseen kylpyläkaupunkiin. Hangon ainoan täysimittaisen uima-altaan ja lämpimän terapia-altaan, kuntoilutilan ja joogasalin, laajan saunaosaston ja monipuolisia yksityis- ja yrityskäyttöön soveltuvia tiloja sisältävän kylpylän palveluntarjoajat on valittu huolellisesti kokonaisuuteen sopivaksi. Regatta SPAn esittelypäivä medialle on 20.4.2017, ennakkoilmoittautumisohjeet alla.

Kauneudenhoitopalvelut

Hangon Regatta SPA:n kauneus- ja hyvinvointipalveluista vastaa arvostettu Babor, joka avaa kylpylään lippulaivakonseptinsa BABOR Signature SPA -kauneushoitolan. Maailman johtaviin kauneudenhoitoalan asiantuntijoihin kuuluva saksalainen Babor on tullut tunnetuksi kauneudenhoitotuotteistaan, lisensoiduista hoitokonsepteistaan, nimeään kantavasta franchise-verkostostaan ja myös itse operoimistaan ylellisistä kauneushoitoloista ja kylpylöistä. Hanko Regatta SPA on Baborin ensimmäinen oma toimipiste Suomessa.

”Olemme pitkään etsineet Suomesta sopivaa kohdetta, johon voisimme avata lippulaivahoitolamme. Hangon upea kylpylähotelli antaa mahtavat puitteet monipuolisille hoidoille ja kokonaisvaltaisille hyvinvointielämyksille. Palveluvalikoimaamme kuuluu kymmeniä erilaisia kauneushoitoja niin naisille kuin miehillekin. Olemme kehittäneet myös hoitopaketin, jota tarjotaan vain Hanko BABOR Signature Spa -merikylpylässä”, kertoo Baborin kehitysjohtaja Louise Benediktsson ja jatkaa: ”Kaikki kosmetologimme ovat paitsi asianmukaisesti koulutettuja, myös käyneet läpi oman Babor-koulutusohjelmamme. Näin varmistamme paitsi heidän osaamisensa, myös korkeatasoisen tuotevalikoimamme käyttötaidon.”

”Olemme erittäin ylpeitä saadessamme juuri Baborin vastaamaan kylpylän kauneudenhoitopalveluista. Babor on tuttu nimi useista maailman johtavista hotelleista ja eksklusiivisista lomakeskuksista, joten on hienoa saada Suomen ensimmäinen Babor juuri Hankoon”, innostuu Regatta SPAn hallituksen puheenjohtaja Peder Planting ja lisää: ”Meillä on kolme kauneudenhoitohuonetta, joten pystymme tarjoamaan jopa 20 erilaista kasvoja, käsiä, jalkoja ja koko kroppaa hemmottelevaa hoitoa päivässä.”

Urheiluvalmennus

Fibaco on kotimainen, liikunta- ja hyvinvointialalla toimiva valmennuskonsepti, joka tuottaa laadukkaita valmennus- ja liikuntapalveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Fibacon osaamiseen luottavat niin urheilun maailmantähdet, kuin vasta ensimmäisiä liikkeitään ottavat aloittelevat kuntoilijat. Palvelut räätälöidään Regatta SPA:lle siten, että asiakkaat pystyvät mahdollisimman pitkälle hyödyntämään Hangon tarjoamia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia.

”Hangossa on huikeita mahdollisuuksia harrastaa vaikka mitä. Esimerkiksi purjehdus, ratsastus, golf, tennis, padel, juoksu, triathlon ja jalkapallo ovat lajeja, joihin pystymme asiakkaitamme valmistamaan. Käymme läpi lajin vaatimat lihasryhmät ja liikeradat ennen suoritusta ja sen jälkeen pidämme huolta riittävästä palauttelusta ja venyttelystä. Näin asiakas saa urheilulomastaan Hangossa kaiken mahdollisen irti ja pystyy nauttimaan rantakaupungin monista mahdollisuuksista”, kertoo Fibacon perustaja Topi Lösönen.

Jooga

Regatta SPAn joogapalveluista vastaa hankolainen Merijooga. Pääkaupunkiseudulle laajentunut Merijooga tarjoa merikylpylässä jooga- ja mindfulnesstunteja, sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyviä viikonloppukursseja ryhmille.

”Regatta SPA on ainutlaatuinen kokonaisuus, johon joogapalvelut sopivat paremmin kuin hyvin. Rauhoittuminen ja rentoutuminen ovat osa Hangon kylpyläkokemusta ja uskomme, että saamme joogalle uusia ystäviä myös hotelli Regatan, uusien loma-asuntojen ja rantakaupungin muista asukkaista”, kertoo Merijoogan perustanut Johanna Pawli.

Hieronta

Alan kotimaisiin huippuosaajiin lukeutuva Helsingin Urheiluhieronta vastaa Regatta SPAn hierontapalveluista. Urheiluhieronnan ammattilaisten johdolla Hangossa pystytään tarjoamaan kaikille sopivan, klassista hierontaa tehokkaamman urheiluhieronnan lisäksi tarvittaessa myös ortopedistä osteopatiaa, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, länsimaisen lääketieteen mukaista akupunktiota, ART-hoitoja sekä erilaisia faskiahoitoja. Regatta SPAn hierontapalvelut ovat tarkoitettu ammatti- ja aktiiviurheilijoista tavallisiin perusliikkujiin. Urheiluhieronta toimii erityisen hyvin vaivojen ja vammojen ennaltaehkäisyyn, urheilusuoritusten parantamiseen sekä myös vähänlaisesti liikkuvien arjessaan jaksamiseen.

¨Olemme todella ylpeitä saadessamme tuoda urheiluhierontapalvelumme myös Hankoon ja päästessämme täydentämään Regatta SPAn tarjoomaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi. Tulemme ensisijaisesti tarjoamaan Hangossa urheiluhierontaa, mutta kaikki muutkin palvelumme ovat asiakkaiden käytössä tilauksesta”, lupaa Helsingin Urheiluhieronnan perustajiin kuuluva Tuukka Häkkinen.

Ravintola

Kylpylän ravintola palvelee asiakkaitaan päivittäin lounaasta alkaen. Kaikille avoin ravintola tarjoaa helppoja, raikkaita, maukkaita ja terveellistä, paikan päällä tehtyä annoksia ravitsevista smoothieista ja täytetyistä leivistä trendikkääseen poke bowliin. Myös ryhmille on tarjolla räätälöityjä ateriakokonaisuuksia. Regatta SPAn ravintoloitsijana toimii tammisaarelainen Dave Huldin, joka uskoo kylpyläasiakkaiden arvostavan eteläisimmän Suomen lähiruokaa.

”Mahdollisimman paljon kalaa ja kasviksia, salaatteja, raakaruokaa ja myös paikallisia juustoja ja leikkeleitä. Lihaa vastaavasti vähemmän, mutta senkin pitää edustaa parasta mahdollista laatua”, kuvailee ravintoloitsija Dave Huldin keittiötään, jota tulee vetämään tanskalainen keittiömestari Kim Birk.

Huldin tuo Regatta SPAn ravintolaan myös oman tammisaarelaisen Ekta-panimonsa siidereitä ja virvoitusjuomia. Myös Hangon suurimpiin terasseihin kuuluva Regatta SPAn terassi saa oman ruokalistansa.

Mediapäivä 20.4.

Regatta SPA järjestää median edustajille esittelypäivän torstaina 20.4. Tilaisuuteen on yhteiskuljetusmahdollisuus Helsingistä. Ennakkoilmoittautumiset ja lisätiedot samuel.sorainen@wolfcom.fi

Taustatietoa

Hangon Regatta SPA -merikylpylä kuuluu hyvinvointiin ja laadukkaaseen vapaa-ajanviettoon erikoistuneeseen kokonaisuuteen, joka käsittää kylpylän lisäksi Regatta-hotellin ja Regatta Suites -vapaa-ajanasunnot sekä kylpylän yhteyteen rakennettavan hotellin laajennuksen ja läheisen Kuningatarvuoren suunnitteilla olevan loma- ja asuinrakennushankkeen.

Hotelli Regatta on kylpylän perustajaosakas ja vastaa merikylpylän toiminnasta. Regatta SPA -merikylpylään on tarjolla myös yksityinen 12.500 euron arvoinen osakkuus, joka mahdollistaa kylpylän ympärivuotisen käyttöoikeuden erityisillä omistajaeduilla. Kylpylä palveluineen on avoinna kaikille vieraille syyskuun alusta toukokuun loppuun ja vilkkaimman kesälomakauden ajan kylpylä on varattu vain sen osakkuuden lunastaneille ja hotelli Regatan asiakkaille.

Vuonna 1898 valmistuneessa ja 2010-2012 täydellisen remontin läpikäyneessä Hotel Regatta jugend-hotellissa on 48 ensiluokkaista huonetta ja kesäksi valmistuva Regatta Suites käsittää 43 ylellistä vapaa-ajanasuntoa. Syksyllä 2017 alkava hotellilaajennus tuo Regatta-hotellille 40 uutta sviittiä. Tähän mennessä Hangon kehittämiseksi ympärivuotiseksi lomakohteeksi on sijoitettu noin 60 miljoonaa euroa yksityisiä varoja.