HELSINKI-VANTAAN LENTOKENTÄLLE KOLMAS BURGER KING® -RAVINTOLA

30.3.2017 09:00 | BURGER KING® Suomi

BURGER KING® -hampurilaisketju jatkaa laajentumistaan Suomessa avaamalla Helsinki-Vantaan lentokentälle jo kolmannen ravintolan. Uusi ravintola sijaitsee Helsinki-Vantaan Schengen-alueen toisessa kerroksessa, joka avautuu kesäkuussa uudistuneena matkailijoille. Yhteensä Suomessa on jo 27 BURGER KING® -ravintolaa.

Aiemmat Helsinki-Vantaan BURGER KING® -ravintolat sijaitsevat saapuvien aulassa 2A sekä non-Schengen-alueella portilla 36. ”Vastaanotto kahdelle aikaisemmalle lentokentän BK-ravintolalle on ollut erittäin positiivinen, joten liekillä grillatuille burgereillemme on varmasti kysyntää myös kolmannessa ravintolassa. Nyt pääsemme palvelemaan yhä useampaa lentomatkalle lähtevää nälkäistä matkustajaa Schengen-puolella”, kertoo BURGER KING® -ketjun Suomen ketjujohtaja Mikko Mollberg.

Myös lentokentän BURGER KING® -ravintoloiden operatiivisesta toiminnasta vastaavalla HMSHost Finlandilla otetaan ilahtuneena vastaan kolmas BK-ravintola: ”BURGER KING® tuo matkustajille kauan kaivatun mahdollisuuden nauttia laadukasta pikaruokaa myös Schengen -alueella. Uuden BK-ravintolan myötä alueen ravintolatarjonta monipuolistuu entisestään”, toteaa HMSHost Finlandin General Manager Juha Räsänen.

BURGER KING® -ravintolaketju on laajentunut Suomessa vauhdilla kolmen ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Nyt Suomessa on yhteensä 27 BURGER KING® -ravintolaa, ja vuoden 2017 aikana tavoitteena on avata lähes parikymmentä uutta toimipistettä ympäri Suomen. Vuonna 1954 Yhdysvalloissa perustettu BURGER KING® on tunnettu liekillä grillatuista hampurilaisistaan, jotka valmistetaan aina asiakkaiden toiveiden mukaan.

Lisätietoja:

Mikko Mollberg, ketjujohtaja BURGER KING®, Restel Fast Food Oy,

+358 40 485 4227, mikko.mollberg@restel.fi

Juha Räsänen, General Manager, HMSHost Finland, +358 50 521 5006 juha.rasanen@hmshost.net

Hanne-Mari Ahonen, Brand Manager BURGER KING®, Restel Fast Food Oy,

+358 50 370 2423, hanne-mari.ahonen@restel.fi