Piha & Puutarha -messut ja uudet Mökki & Meri -messut 31.3.-2.4. Turussa: Koti puutarhaan, hyönteiset hotelliin ja mökit kuntoon

30.3.2017

Tiedote 30.3.2017. Turun Messukeskuksessa puhkeaa kevät vehreyteensä, kun alan alueellisten järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetty Piha & Puutarha -messut avautuu 31.3.-2.4. Piha & Puutarha -messut toteutetaan yhteistyössä Lounais-Suomen Puutarhayhdistyksen, Ammattiopisto Livian, Kauppapuutarhaliitto Varsinais-Suomen piirin ja Suomen Kukkakauppiasliitto Varsinais-Suomen piirin kanssa.

Mökki & Meri on uusi kokonaisuus, joka järjestään samaan aikaan Piha & Puutarha -messujen kanssa. Mukana messuilla on yhteensä yli 80 ohjelmanumeroa ja n. 150 näytteilleasettajaa. Messuilla esiintyy joukko alan osaajia: juuri kirjan julkaissut Arno Kasvi, arboristi-puutarhuri Minna Toivanen ja puutarhuri, toimittaja Paula Ritanen-Närhi.

Koti puutarhassa -teemainen yleiskoristelu on tänä vuonna Ammattiopisto Livian oppilaiden suunnittelema ja toteuttama. Luvassa on myös toimintoja, sillä mm. baarimestari Jan Lindgren sheikkaa alueella trendikkäimmät mocktailit tuoreista raaka-aineista lauantaina 1.4.



Messuille nousee myös mm. Kukkakauppa Broncon upea parvekenäyttely. Kahdeksan metrin korkeuteen, terästelineille rakennettua parveketta voi ihastella maankamaralta mm. kaukoputkella.

Erityisesti perhosia houkuttelevia kasveja ja erikoisuuksia on myynnissä Lounais-Suomen puutarhayhdistyksen taimitorilla. Messujen kanssa jo vuosia tiivistä yhteistyötä tehnyt ja idearikas Lounais-Suomen puutarhayhdistys toteutti etukäteen talkoilla hyönteishotelleja. Nämä luksuslukaalit messuilla ihasteltavina. Paikalla on asiantuntijana Perhostutkijain seuran Jari Kaitila.

Harvinainen Mannerheimin Omena löytyi, muutamia nopeimmille

Luonnonvarakeskus julkistaa messuilla raparperikuulutusten DNA-tutkimusten tulokset. Iso asia on myös Mannerheimin mukaan nimetyn suomalaisen paikallisomenalajikkeen löytyminen. Sitä saadaan myös muutama kappale messuille myyntiin.

Carl Gustaf Emil Mannerheimin kiinnostus puutarhakasveihin on vähemmän tunnettua. Kesällä 1921 kalastusmatkallaan Asikkalassa Mannerheim mieltyi maistamaansa isoon keltakuoriseen omenaan. Saman vuoden syksynä Mannerheimilta kysyttiin, voisiko tämän Asikkalassa syntyneen omenan nimittää ’Mannerheimin Omenaksi’, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta.

Tämä lajike on ollut noin sadan paikallisomenalajikkeiden listalla, jota Luonnonvarakeskuksen hankkeessa on etsitty. Lajike lopulta löytyi viime vuoden lopulla Asikkalasta vanhasta pihasta. ’Mannerheimin Omena’ on nyt maaliskuussa vartettu taimikasvatukseen istutettavaksi Mannerheimin syntymäkartanon Louhisaaren kunnostettavaan hedelmätarhaan, jonne istutetaan myös muita Mannerheimiin ja hänen sukuunsa liittyviä vanhoja omena- ja päärynälajikkeita.

Messujen perinnekasviosioissa on omenapuun varttamista. Messukävijöille on tarjolla vanhojen omenalajikkeiden jaloversoja Kupittaan siirtolapuutarhasta sekä Kankaisten, Louhisaaren ja Jokioisten kartanoilta. Myös oman jaloverson voi tuoda vartettavaksi. Perusrunkoja on varattu rajoitettu määrä.

Kaupungissa ja mökillä

Kaupunkiviljelyn rooli on tämän vuoden näyttelyssä keskeinen. Unelmien viljelylaatikko -osiossa bloggaajat näyttävät, minkälaisia toteutuksia muodikkailla viljelylaatikoilla saadaan aikaan. Arboristi-puutarhuri Minna Toivanen esittelee mm. kesäkukkaistutuksia ja kevätkylvöä ja koulintaa. Hyötyviljelystä ja koristekasveista kertoo puutarhuri Paula Ritanen-Närhi.

Perinnemestari Hannu Rinne kertoo puolestaan messuilla mm. kesämökin siirtämisestä nykyaikaan mm. lisäeristämällä ja laajentamalla mökki’. Helppohoitoiseen mökkipihaan vinkkejä antaa luennossaan maisemasuunnittelija Eva Wuite.

Mökki & Meri -messujen näytteilleasettajat esittelevät riemastuttavia uutuuksia iglu- ja venesaunoista kaljakaivoon. Lisäksi tarjolla on mm. käymäläratkaisuja ja mökin varusteluun liittyviä tuotteita. Tarjolla on myös puutarhakoneita.

Näytteilleasettajia messukeskuksessa on viikonlopun aikana yhteensä yli 150.

Neiti Kevät ja kukkakengät

Kukkakauppiasliiton Varsinais-Suomen piirin messuosasto hurmaa messuvieraat tänä vuonna Neiti Kevät -teemalla. Kukkakaupat osallistuvat toteutukseen, jossa suunnitellaan mm. kukkakenkiä, joilla Neiti Kevät astelee kaupunkiin. Tekeillä on myös kahdeksan erilaista kukkasin koristeltua asua. Kukkakauppiasliitto järjestää messuilla myös suosittuja kukkasidontanäytöksiä lauantaina ja sunnuntaina.

Erikoisuuksia myynnissä

Kävijät saapuvat messuille tekemään kesäisiä hankintoja puutarhaan ja parvekkeille. Muun muassa laajasta ja erikoisesta valikoimastaan tunnettu Blomqvistin taimisto tuo messuille uuden tyrnilajikkeen, jonka tuloksena markkinoille on vuosien odotuksen jälkeen tullut suurimarjainen ja lähes piikitön lajike. Tarjolla on myös mm. turkulaislähtöistä keltakriikunaa sekä antidoksidantteja sisältävä ihmemarja marjasinikuusama.

Messut ovat avoinna pe 31.3.ja la 1.4. klo 10-18 ja su 2.4. klo 10-17

