Mämmien yö tuo ämmät yhteen

30.3.2017 15:37 | ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö

Jaa

Hulvaton kotikarnevaali on hyvä syy kutsu naapuruston, työpaikan tai kaveripiirin ämmät yhteen. Perinteinen suomalainen kyläily on vähentynyt, ja Suomessa syödään yhdessä vähemmän kuin muissa Euroopan maissa. Mämmien yö (6.4.) luo uudenlaista kyläilykulttuuria Syödään yhdessä -teemavuonna, joka on osa Suomi100-ohjelmaa.

Mämmien yö antaa hyvän syyn viettää pääsiäistä yhdessä naisporukalla. Juhlassa yhdistyy suomalainen yllytyshulluus ja ruokaperinne läheltä ja kaukaa. "Harva tietää, että suomalaisella mämmillä on sukulaisia Afrikassa ja Lähi-Idässä. Siellä mämmin valmistus kokoaa naiset yhteen yöksi juhlimaan, tanssimaan, laulamaan ja keittämään mämmiä. Tällainen ämmä-energia iskee meihin suomalaisnaisiinkin!", Syödään yhdessä -projektipäällikkö Sini Garam ELO-säätiöstä sanoo. Innokkaimmat keittävät mämmin alusta lähtien, mutta hyvä tunnelma saadaan aikaan myös kaupan mämmien tastingilla. ”Mämmiä kannattaa kokeilla esimerkiksi halvan, kardemumman tai jälkiruokaviinien kuten marsalan, madeiran ja malagan kanssa”, hän vinkkaa. Mämmi – rakastettu ja vihattu Suomessa mämmi on vanha katolisen ajan paastoruoka. Pitkäperjantaina uunia ei sopinut lämmittää, joten silloin syötiin vain kylmiä ruokia, kuten mämmiä. Mämmiperinne on lähtöisin Lounais-Suomesta, ja levisi muualle Suomeen vasta 1930-luvulla kotitalousopetuksen myötä. ”Jokaisella suomalaisella on mielipide mämmistä – sokerilla, maidolla, kermalla vai sellaisenaan? Onneksi vaihtoehtoja on monia, ja muunneltava mämmi on taas trendikäs. Rohkein kokeilee mämmiä myös pizzapohjassa tai toffeen valmistuksessa.”, Syödään yhdessä -hankkeen tiedottaja Susanna Haavisto paljastaa. Uusia perinteitä luomassa Mämmien yö on herättänyt paljon huvitusta ja innostusta. ”Tutkimusten mukaan suomalaiset kaipaavat nimenomaan lisää rentoa yhdessäoloa ystävien kanssa. Ruoka on helpoin tapa tuoda ihmisiä yhteen. Uudenlaisille yhteisöllisille ruokaperinteille on nyt tilausta”, Sini Garam sanoo. Monet ovat jo innostuneet järjestämään Mämmien öitä, ja esimerkiksi Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät Laihian Maltaan kanssa tapahtumia monissa kaupungeissa. Maa- ja kotitalousnaiset ovat myös tehneet video-ohjeet siihen, miten mämmi valmistetaan kotona alusta lähtien. Seuraa mämmien yötä ja jaa omat tunnelmasi hashtageilla #syödäänyhdessä ja #mämmien yö. ------------------------------ KUUDENNEN PÄIVÄN BILEET VUONNA 2017: 6.1. SYÖMÄÄN! Kaikki yli sata kumppania huudahtavat kutsuhuudon ”Syömään!” Juhlavuosi on alkanut. 6.2. SYÖDÄÄN YHDESSÄ AAMU- JA ILTAPALA TAI EVÄS: Helmikuun auringossa syödään yhdessä välipalaa, kotona tai retkellä yhdessä Valion kanssa. 6.3. LOUNAS:Maaliskuussa kerätään työporukat, tarhakaverit tai vaikka koulutoverit syömään yhdessä mm. Leijona Cateringin ja THL:n kanssa. 6.4. MÄMMIEN YÖ: Pääsiäisen tienoolla keitetään yhdessä hulvattomin menoin mämmiä ja puhutaan perinteistä! 6.5. GRILLIKAUDEN AVAJAISET: Kesän kynnyksellä avataan grillikausi yhdessä Atrian kanssa. 6.6. KOKO SUOMEN YHTEINEN KAHVIHETKI: Kesäkuussa kahvikansa kokoontuu yhteiselle kupposelle kuumaa yhdessä Pauligin kanssa. 6.7. OODI YHDESSÄ SYÖMISELLE: Eino Leinon päivänä lausutaan yhdessä oodi yhdessä syömiselle! 6.8. MUSTIKKAPIIRAKKAPÄIVÄ: Marjasadon kypsymistä juhlitaan mustikkapiirakan parissa yhdessä Myllyn Parhaan kanssa. 6.9. LUOMUPUURON ME: Yllytyshullujen suosikkipäivä on syyskuussa, jolloin rikotaan ennätyksiä ProLuomun kanssa! 6.10. RUOKA TUO YHTEEN / VI ÄTER TILLSAMMANS / LET’S EAT TOGETHER: Lokakuussa ruokapöydän ääressä porisee pata kaikilla kielillä. 6.11. YLLÄTYS: Marraskuussa yllätytään yhdessä. 6.12. SYÖDÄÄN JA JUHLITAAN YHDESSÄ!

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa