Fitbit tarjoaa yksilöllistä tietoa ja ohjeita parempaan uneen

Uudet unen laatua edistävät ominaisuudet, Sleep Stages -univaiheet ja Sleep Insights -uninäkemykset, päivittyvät tällä viikolla maksuttomaan Fitbit-sovellukseen.

SAN FRANCISCO – 30.3.2017. Aktiivisuusrannekkeiden globaali markkinajohtaja Fitbit (NYSE: FIT) on julkaissut tällä viikolla Fitbit Alta HR™ -aktiivisuusrannekkeen globaalisti. Maailman kapein aktiivisuusranneke jatkuvalla sykeseurannalla, Fitbit Alta HR, yhdistää PurePulse®-teknologian tuomat hyödyt, kuten automaattisen harjoituksen tunnistuksen ja unen seurannan sekä jopa seitsemän päivän akunkeston, älypuhelimen ilmoitukset ja yksilöllisesti muokattavissa olevan muotoilun.

Tällä viikolla julkaistaan myös Fitbit-sovelluksen uudet ominaisuudet, Sleep Stages -univaiheet ja Sleep Insights -näkemykset. Ne saa käyttöön maksuttomalla Fitbit-sovelluksella Android, iOS ja Windows -käyttöjärjestelmillä toimivissa laitteissa.

Yksilöllisiä hyvinvointivinkkejä Fitbit-sovelluksen uusilla ominaisuuksilla

Fitbit-sovelluksen uudet ominaisuudet on tehty tukemaan Fitbitin käyttäjiä tavoitteidensa saavuttamisessa. Saat sovelluksesta sinulle suunnattuja tietoja, ohjeita ja vinkkejä:

– Sleep Stages -univaiheet toimii Fitbit Alta HR- ja Fitbit Blaze -laitteiden kautta Fitbitin Android-, iOS- ja Windows-sovelluksissa sekä Fitbitin verkkosovelluksessa englanniksi. Lähiaikoina se on myös Fitbit Charge 2:n käyttäjien ulottuvilla. PurePulse -teknologiaan pohjautuva Sleep Stages käyttää kiihtyvyysanturin dataa, sykevälivaihtelua ja Fitbitin todennettuja algoritmeja arvioidakseen, kuinka pitkään käyttäjä nukkui kevyttä, syvää ja REM-unta sekä oli hereillä joka yö. Se auttaa näiden laitteiden käyttäjiä ymmärtämään paremmin unensa laatua.

– Sleep Insights -uninäkemykset on saatavilla kaikkiin unta seuraaviin Fitbit-tuotteisiin Fitbit-sovelluksessa(6). Tämä ominaisuus tarjoaa käytännönläheistä ohjeistusta unen laadun parantamiseksi. Sitä mukaa kun mittaat untasi Fitbitillä, uninäkemykset ovat yhä osuvampia. Ne personoidaan sovellukseen tallentuneen yksilöllisen uni- ja aktiivisuusdatan perusteella.

– Cardio Fitness Level and Relax -ohjatut hengitysharjoitukset ovat saatavilla Fitbit Blaze -laitteissa. Cardio Fitness Level tarjoaa kuvan kestävyyskunnosta arvioidun maksimaalisen hapenottokyvyn perusteella. Relax -ohjatut hengitysharjoitukset auttavat kohentamaan kehon ja mielen oloa kahden ja viiden minuutin syvähengitysharjoituksilla, jotka on personoitu käyttäjän hengitysrytmin mukaisesti.

Saavuta tavoitteesi tyylillä Fitbit Alta HR:n avulla

Uusi Alta HR -aktiivisuusrannekeon kehitetty suositun Fitbit Alta™ -mallin pohjalta. Sen uudet ominaisuudet, kalorinkulutus, reaaliaikaiset sykealueet ja leposyke sekä kehittynyt unenseuranta ja ohjaus, perustuvat PurePulse -teknologian ympärivuorokautiseen ranteesta mitattavaan yksilölliseen sykedataan. Nämä edistysaskeleet auttavat sinua:

harjoittelemaan juuri oikealla intensiteetillä sekä seuraamaan kalorien saantia ja kulutusta, jotta saavutat terveys- ja hyvinvointitavoitteesi yhä paremmin.

tekemään terveyttäsi ja hyvinvointiasi koskevia päätöksiä tietoon perustuen. Fitbit Alta HR:n avulla näet, kuinka leposykkeesi alenee säännöllisen liikunnan tuloksena(1). Leposykkeen aleneminen on yksi sydämen terveyden avainindikaattoreista. Sen vaihtelut ylös tai alas voivat kertoa sairaudesta tai muista syistä (2).

ymmärtämään paremmin unesi laatua. Fitbit Alta HR:sta saat tiedon mikä osa unestasi on ollut kevyttä, syvää ja REM-unta. Saat myös sinulle räätälöityjä näkemyksiä siitä, kuinka erilainen toiminta ja tavat vaikuttavat uneesi. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä terveytesi kannalta.

Hinnat ja saatavuus

Fitbit Alta HR on saatavilla nyt Fitbit.comissa hintaan 154,95 euroa (3) klassisella mustalla, siniharmaalla sekä fuksian tai korallin värisellä rannekkeella. Klassiset rannekkeet, Luxe premium -nahkarannekkeet ja Luxe metallirannekkeet maksavat verkkokaupassa 29,95–89,95 euroa. Special Edition -mittarit hennon pinkillä klassisella rannekkeella ja 22k ruusukultaisella mittariosalla sekä musta klassinen ranneke mattapintaisella gunmetal-mittariosalla maksavat 169,95 euroa. (4)

Myynnissä ovat myös suunnittelijoiden kokoelmat PUBLIC SCHOOLilta ja pian myös Tory Burchilta (5).

Tyyliä uusilla värikkäillä Fitbit Charge 2 -sporttirannekkeilla

Samalla kun Fitbit Charge 2:n ulkomuoto uudistui, Fitbit julkaisi myös siihen sopivia Sport Band -rannekkeita koboltin ja korallin väreissä sekä mustana. Ne ovat saatavilla hintaan 29,95 euroa (7).

Tämän Pohjois-Amerikan suosituimman aktiivisuusmittarin(8) uudet rannekkeet ovat hengittäviä sekä Fitbitin urheilijalähettiläiden testaamia ja hyväksymiä. Muun muassa ultramaratoonari Dean Karnazes, pyöräilylegenda Jens Voigt ja ammattilaisjuoksijat Ryan & Sara Hall ovat olleet mukana testaamassa uusia rannekkeita.

Alta HR lisävarusteineen ja Charge 2:n uudet sporttirannekkeet ovat saatavilla Fitbit.com -verkkokaupassa ja maailmanlaajuisesti Fitbitin maahantuojilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa.

Lisätietoja:

Reetta Mikkola

reetta.mikkola@medita.fi

+358 504392761



(1) Saat leposykkeen Fitbit-laitteeseesi Fitbit-sovelluksen Display settings -asetuksista

(2) American Heart Association,http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/All-About-Heart-Rate-Pulse_UCM_438850_Article.jsp#.WHakSLYrJBx and The Canadian Journal of Cardiology,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787005/.

(3) Hinnat näkyvät Fitbit.com -verkkokaupassa, hinnat saattavat vaihdella jälleenmyyjästä riippuen

(4) Aktiivisuusmittari myydään erikseen.

(5) Loose-fitting accessories may cause variations in your activity and heart rate stats. /// Väljästi puettavat rannekkeet saattavat vaikuttaa mittarin syke- ja aktiivisuusdataan.

(6) Sleep Insights-uninäkemukset toimivat seuraavissa laitteissa: Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Flex 2, Fitbit Alta, Fitbit Charge, Fitbit Alta HR, Fitbit Charge HR, Fitbit Charge 2, Fitbit Blaze and Fitbit Surge.

(7) Aktiivisuusmittari myydään erikseen.

(8) The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service, Health & Fitness Trackers, Smart Watches, September – October 2016, Based on units and dollars.