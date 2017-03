Blogi: Suomen ja Australian terveydenhuollon vertailua SOTEn alla

30.3.2017 12:22 | Attendo

Olen vastikään palannut kotimaahan Australiasta, jossa toimin yleislääketieteen professorina. Siellä terveydenhuollolla on paljon samoja haasteita kuin meillä, esimerkiksi maaseudun autioituminen ja palvelujen järjestäminen syrjäseuduilla. Yksityisellä terveydenhuollolla on pitkät perinteet, ja kaikki yleislääkärit ovat ammatinharjoittajia. Erikoistuminen tapahtuu luonnollisesti kokonaan yksityisissä toimipisteissä.

Australiassa perusterveydenhuolto voi paremmin kuin Suomessa, vaikka haasteita sielläkin on. Yleislääkäreitä on väkilukuun suhteutettuna noin kolminkertainen määrä Suomeen nähden. Lääkärille pääsy on näin ollen helpompaa kuin Suomessa. Potilailla on aina ollut valinnanvapaus, joka koetaan perusoikeudeksi. Lääkärit ovat joutuneet kehittämään vastaanotto-osaamistaan ja palveluasennettaan pärjätäkseen kilpailussa potilaista. Listautumista ei ole; jos yleislääkäri ei miellytä, voi aina hakeutua toiselle. Niinpä lääkärit todella panostavat asiakkaidensa kohtaamiseen.

Toisaalta moniammatillinen työ on Australiassa paljon vähemmän kehittynyttä kuin Suomessa. Hoitajien vastaanotot ovat vielä uusi asia, ja suomalaisista toimivista käytännöistä olisi siellä opittavaa. Julkisesti järjestettyä palveluiden verkostoa ei ole samalla tavalla kuin Suomessa. Jokaisen lääkärin pitää itse verkostoitua, etsiä yhteistyökumppaniksi fysioterapeutti, psykologi jne. Omat verkostot ovat tärkeitä myös konsultaatioiden kannalta, koska sairaaloiden senioreja ei voi konsultoida kuten Suomessa.

Yllättävää oli, että hoidettavat asiat ovat perusterveydenhuollossa niinkin samoja erilaisista olosuhteista huolimatta. Länsimainen elämäntyyli on samanlainen, ja sairastavuus seuraa sitä. Diabetes, ylipaino, muistisairaudet ja monisairastavuus työllistävät myös siellä. Auringonpaiste tuottaa melanoomia, joihin ei kuitenkaan liity erityistä paniikkia. Yleislääkäreillä on tehokkaat luomien tarkastusrutiinit ja ennaltaehkäisyyn panostetaan. Terveyden edistäminen on integroitu osaksi vastaanottotoimintaa.

Kandeille opetetaan elintapojen ja vaikuttavien seulontojen läpikäyminen jokaisella vastaanottokäynnillä.

SOTE olisi australialaiselle vaikea käsite. Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut toimivat erillään. Vaikka Australia on rikas maa, sosiaaliturva ei ole samalla tasolla kuin Suomessa. Suomalaisista vanhempainvapaista siellä voidaan vain haaveilla, eikä työttömyys- ja toimeentuloturva vastaa ollenkaan pohjoismaista tasoa. Terveydenhuoltoon Australia ja Suomi sijoittavat lähes täsmälleen yhtä paljon, mutta Australiassa perusterveydenhuolto on paremmin resursoitu.



Ehkä päällimmäisenä SOTEa ajatellen ulkomailla asumisesta jäi mieleen, että asioita voi tehdä onnistuneesti monella tavalla ja että muutos on mahdollisuus.

Helena Liira on toiminut yleislääketieteen professorina Perthissä Australiassa sekä Tampereen yliopistossa. Nykyään Liira vastaa johtavana ylilääkärinä Attendo Terveyspalveluiden lääkäripalveluista.