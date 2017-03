Täsmälääke startupien talenttipulaan: The Hub yhdistää startup-sektorin yritykset, työntekijät ja sijoittajat

31.3.2017 10:00 | Danske Bank Oyj

Jo aiemmin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa lanseerattu The Hub tuo Suomen markkinoille uudenlaisen palvelun startup-yritysten rekrytointiprosessiin ja työnhakuun. Ilmainen alusta tarjoaa yrityksille paitsi tehokkaan mahdollisuuden palkata startup-sektorin töistä kiinnos-tuneita lahjakkuuksia, myös kanavan sijoittajien löytämiseen.

Eräs nopeasti kasvavien startup-yritysten keskeisimmistä haasteista on osaavien työntekijöiden löytäminen. Tarjolla on runsaasti työnhaku- sekä rekrytointipalveluita, mutta Suomen markkinoilla selkeästi toimintaansa aloittaviin ja nopeasti kasvattaviin yrityksiin keskittyneitä palveluita ei ole aiemmin ollut.

Nyt tarpeeseen vastaa TheHub.fi.

TheHub.fi tarjoaa startupeille avoimen ja ilmaisen digitaalisen alustan, jonka tarkoituksena on edistää yritysten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä yhdistämällä kiinnostavimmat työpaikat, erityisesti startup-sektorin töistä kiinnostuneet työnhakijat sekä sijoittajat uudella tavalla.

The Hub -kokonaisuudesta vastaa Suomessa Maria 01 ja konseptin kehityksestä sekä rahoituksesta Danske Bank.

”Startup-yritysten rooli ja merkitys yrityskentässämme kasvaa koko ajan. Erityisesti nopeasti kasvavien ja skaalautuvia liiketoimintamalleja kehittävien startupien määrä on lisääntynyt Suomessa muutaman viime vuoden aikana vauhdikkaasti. Olemme kehittäneet ja lanseeranneet The Hub -konseptin, sillä se tarjoaa kasvutaipaleensa alussa oleville yrityksille luontevaa tukea heidän tutkitusti keskeisimmissä haasteissaan, eli rekrytoinnissa ja sijoittajien tavoittamisessa”, toteaa Leena Vainiomäki, Danske Bankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja.

“Pohjoismaisten startupien, pääomasijoittajien sekä yrityskiihdyttämöiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nyt tuomme Suomeen kohtaamispaikan lahjakkaille tekijöille, jotka uskovat, että nopean kasvun yrityksissä ja ympäristössä työskentely on paras tapa kehittää ammatillista osaamista. The Hub tarjoaa tähän kaikki Pohjoismaat kattavan mahdollisuuden”, kertoo Maria 01:n toimitusjohtaja Voitto Kangas.

Ilmainen, nopea, yksinkertainen

Yritykset voivat jättää alustalle työpaikkailmoituksensa ja sosiaalisen median palveluihin integroitu alusta mahdollistaa työnhaun haluttaessa esimerkiksi pelkällä LinkedIn-profiililla - ilman puuduttavaa sähköisten lomakkeiden viidakkoa. TheHub tukee ilmoitusten näkyvyyttä sosiaalisen median ja verkostoyhteistyön kautta, minkä lisäksi kaikki saapuvat hakemukset käydään etukäteen läpi The Hubissa – vain relevantit yhteydenotot toimitetaan yrityksille näiden ajan ja vaivan säästämiseksi.

Rekrytoinnin lisäksi TheHub.fi:n tavoitteena on yhdistää yritykset ja sijoittajat. Alustassa on rahoitukselle oma osio, jossa on kattavasti tietoa pääomasijoittajista, mikä tarjoaa startupeille helpon tavan löytää juuri heidän yritysideansa ja elinkaarivaiheensa mukainen kumppani.

Pohjoismainen ulottuvuus

The Hub ei ole ainoastaan Suomen markkinoille suunnattu ratkaisu, sillä se on jo käytössä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. The Hub on otettu hyvin vastaan ja siitä on kasvanut esimerkiksi Tanskassa maan laajin startupeille suunnattu rekrytointi- ja sijoittajasivusto. Kaikkiaan alustalla on tällä hetkellä Pohjoismaissa:

+ 80 000 kuukausittaista kävijää

+ 1400 aktiivista startup-profiilia

+ 2300 avointa työpaikkaa

Rekrytointi. TheHub.fi pitää sisällään Suomen parhaat startup-työpaikat. Yritys voi itse valita, pyydetäänkö hakijalta vain LinkedIn-profiili, vai lisäksi teksti- tai videohakemus

Startup-profiilit. Laaja kattaus suomalaisia startupeja, seed-vaiheen startupeista kansainvälistä kasvuaan rakentaviin yrityksiin.

Rahoitus. Löydä tietoa sijoittajista. The Hub sisältää myös työkalun, jonka avulla yritykset voivat määritellä oman elinkaarivaiheensa ja tarkastella, millaiset sijoittajat ovat kiinnostuneet hakijan tyyppisistä yrityksistä.

Best practice -työkalut. The Hub pyrkii helpottamaan startupien kasvua ja yhteistyössä kumppanien kanssa tarjoaa startupien käyttöön työkaluja - esimerkiksi pitch deck, NDA-sopimuspohja sekä neuvontaa lakiasioissa.

