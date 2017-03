Tehokas hoito ja hoiva ovat veronmaksajan etu

30.3.2017 14:13 | Hyvinvointialan liitto

SDP esitteli torstaina 30.3 eduskunnan Pikkuparlamentissa ehdotuksensa sote-yritysten verovälttelyn torjumiseksi. Yhteisöverojen sijaan Hyvinvointialan liitto kannustaa keskustelemaan, mitä veroeuroilla tosiasiassa saadaan aikaan ja miten palvelut turvataan kaikille varallisuudesta riippumatta.

"Ulkomaille valuvat veroeurot” saavat toistuvasti palstatilaa. Hyvinvointialan liitto haluaa palauttaa keskustelun pohjaksi muutaman perusasian.



Suomessa syntynyt tulos verotetaan Suomessa. Aivan kuten millä tahansa muulla toimialalla, myös sote-palveluyritysten joukossa on sekä suomalaisten että ulkomaalaisten pääomasijoittajien osin tai kokonaan omistamia yrityksiä.

Erilaisten pääomasijoittajien mukanaolo tarkoittaa, sitä että yritystoimintaan on saatu pääomaa. Tämä edistää työpaikkojen syntymistä Suomeen. Uudet työpaikat kerryttävät yhteiskunnan verotuloja ja auttavat rahoittamaan julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevaa palvelutuotantoa. On suomalaisten kannalta hyvä asia, jos maamme pystyy houkuttelemaan tänne myös ulkomaista rahaa



− Miksi kansainväliset sijoitukset sote-alalla eivät olisi sallittuja, kun kaikilla muilla aloilla niitä tarvitaan nostamaan Suomi taantumasta, kysyy Hyvinvointialan liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna-Kaisa Järvi.



Keskustelussa erityisesti oppositio haluaa korostaa, että verorahat on tarkoitettu palveluihin, ja että ihmisten tulee olla voittajia.



− Emme voi alleviivata tarpeeksi sitä, että jatkossakin ihmiset saavat verovarointuotettuja palveluja. Terveen kilpailun lisääntyessä vieläpä entistä parempaa palvelua. Liian vähälle huomiolle on jäänyt se, että nyt liian moni veroeuro valuu tehottomaan toimintaan? Sote-uudistuksen myötä toimeen on nyt onneksi ryhdytty, Järvi sanoo.



SDP:n nyt esittämiin huoliin on jo vastattu erittäin tehokkaasti.



− Itsesääntely ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet toimivat myös käytännössä, Järvi huomauttaa.



Hyvinvointialan liitto korostaa, että verosääntelyn tulee kohdistua kaikkiin toimialoihin ja kaikkiin yrityksiin samalla tavalla.



