Kaupunkipyöräkauteen valmistautuminen on startannut

30.3.2017 17:37 | HKL

Viime aikoina Helsingin katukuvaan ilmestyneet keltaiset kaupunkipyöräasemat ovat olleet varma kevään merkki ja herättäneet myös ihmetystä aikaisella ilmestymisellään. Vaikka kaupunkipyöräkausi starttaa vasta 2.5., asemia on jo asennettu kaduille.

Aikaistettu asennustyö johtuu kaupunkipyöräverkoston laajenemisesta: asennustyöhön on varattu tänä keväänä lisäaikaa, kun kaupunkipyöräjärjestelmä laajenee kolminkertaiseksi. Helsingin lisäksi kesällä kaupunkipyörillä poljetaan kokeiluluontoisesti myös Espoon eteläosissa, Matinkylän ja Olarin alueella.

Järjestelmän laajentamisen vuoksi kauden alkua ei tänä vuonna ole mahdollista aikaistaa suunnitellusta. Tulevien kausien osalta tilannetta selvitetään.

Asemien sijainnit harkittu asiakaspalautetta kuunnellen

Laajentuvan kaupunkipyöräjärjestelmän asemien sijainnit on suunniteltu huolella. Asemien paikkoja määriteltäessä on otettu huomioon ihmisten liikkuminen, pyöräväylät, julkisen liikenteen solmukohdat ja asuntojen sekä työpaikkojen sijoittuminen. Kaupunkipyöräpalvelun piiriin saadaan tulevana kesänä useita alueita, joille palvelua on asiakaspalautteissa erityisesti toivottu.

Espooseen lainattavat pyöräasemat palautuvat Helsinkiin kaudeksi 2018. Lainattavien asemien sijainnit on valittu niin, että useimpia ei muutenkaan olisi tälle kaudelle pystytty suunnitelluille paikoille rakentamaan esimerkiksi tietöiden vuoksi. HSL:n kaupunkipyörien asemakartassa on säilytetty juokseva numerointi 1-150, vaikka asemia todellisuudessa on 140. Espooseen lainatut asemat siis puuttuvat numeroinnin välistä.

Uudelle kaudelle rekisteröityminen alkaa 18.4.

Viime kesänä koko kaupunkipyöräkauden lunastaneiden kausi uusitaan automaattisesti, jos käyttäjä kirjautuu omalle kaupunkipyöräsivulleen osoitteessa www.hsl.fi/kaupunkipyörät ja hyväksyy käyttöoikeuden uusimisen. Tämä tulee tehdä viimeistään 23.4. Kausimaksu 25 euroa veloitetaan uusinnan hyväksyneiltä huhtikuun viimeisellä viikolla 17 ja he saavat tästä henkilökohtaisen viestin.

Käytäntöä muutettiin ensimmäisen asiakaskirjeen jälkeen saadun asiakaspalautteen vuoksi. Ensimmäisestä asiakaskirjeestä poiketen kausimaksua ei siis veloiteta viime kaudelle rekisteröityneiltä automaattisesti, vaikka käyttöehdoissa niin oli todettu. Tämän osalta kaupunkipyörien käyttöehtoja tullaan päivittämään. Muutoksista kerrotaan uudessa asiakaskirjeessä.

Uudet käyttäjät voivat rekisteröityä kaupunkipyöräpalveluun 18.4. alkaen osoitteessa https://www.hsl.fi/kaupunkipyorat. Kauden käynnistyttyä pyöräasemien sijainnit ja pyörien saatavuustiedot löytyvät ajantasaisesti HSL:n Reittioppaasta.