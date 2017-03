Yhteistyössä espoolaisten kaukolämpö päästöttömäksi 2030 mennessä

Espoo kestävän kasvun polulla

Espoon kaupunki luo kestävää tulevaisuutta yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa sekä osana pääkaupunkiseutua. Työn tavoite on hyvinvointi fiksussa, turvallisessa kaupungissa, jossa arki sujuu.

Kaupungistumisen luomat mahdollisuudet hyvään elämään hyödynnetään. Espoota rakennetaan palvelujen, liikkumisen, asumisen, kulttuurin ja talouden kannalta kestävästi. Tavoitteena on muun muassa, että kaupungissa energia on tuotettu hiilivapaasti, kasvetaan kestävään elämäntapaan, lähiluontoa arvostetaan elämän lähteenä ja jossa kaikkien osallisuus on arkea. Kehitystä kannattelee espoolaisesta osaamisesta syntyvä innovaatioihin ja kiertotalouteen perustuva elinvoima.

2016 tehdyn kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoittaa, että voimakkaasti kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiaalisilla ja ekologisilla kestävän kehityksen ulottuvuuksilla arvioituna onnistunut kasvamaan kestävästi. Työ jatkuu ja tavoitteena on tehdä se entistä paremmin ja vaikuttavammin.

Facebook

Twitter