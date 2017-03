Hakaniemen kauppahallin väistötilalle haetaan rakennuslupaa

31.3.2017 09:40 | Helsingin kiinteistövirasto

Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus alkaa alkuvuonna 2018 ja valmistuu syksyllä 2019. Hallimyynti jatkuu peruskorjauksen ajan Hakaniementorille rakennettavissa väistötiloissa, joihin mahtuu yli 140 myyntipaikkaa.

Hakaniemen kauppahalli on auki ja palvelee hallirakennuksessa tavalliseen tapaan väistötilan valmistumiseen asti. Tämän vuoden joulu vietetään vielä normaalisti Hakaniemen kauppahallissa.

Yli 2000-neliöisen väistötilan rakentamisen suunnittelutyö on lähes valmis. Suunnittelussa on otettu huomioon sekä halli- että torikaupan tarpeet. Rakennuksen sijainti on täsmentynyt Hakaniementorin koillisosaan lähelle kauppahallia, jotta torikauppiaille ja -tapahtumille jää riittävästi tilaa.



Väistötilan rakentaminen voi alkaa, kun sille on saatu rakennuslupa. Lupaa haetaan vielä tämän kevään aikana.

Hakaniemen hallin väistötilan toteuttaa Rakennusliike Koivukoski Oy Helsingin kaupungin tilaamana. Rakentamisen aloittamisen aikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Alustavan arvion mukaan väistötilan rakentaminen alkaa elokuussa, ja tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2018 alkupuolella.