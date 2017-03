Virtuaalitodellisuuspelejä ja mullistavaa pelinkehitysteknologiaa kehittävän 3rd Eye Studiosin esikoispeli, avaruustrilleri Downward Spiral: Prologue julkaistiin tänään Steam-pelipalvelussa

31.3.2017 10:07 | 3rd Eye Studios

Oculus Rift- ja HTC Vive -virtuaalitodellisuuslaseille suunnitellun pelisaagan musiikista vastaa Ville Valo.

Kesäkuussa 2016 perustetun 3rd Eye Studiosin ensimmäinen taidonnäyte, virtuaalipeli Downward Spiral: Prologue julkaistiin tänään Steam-kaupassa ympäri maailman. Oculus Rift- ja HTC Vive -virtuaalitodellisuuslaseille suunniteltu, muun muassa 1970-luvun science fiction -kulttielokuvista kuten Avaruusseikkailu 2001 sekä moderneista TV-sarjoista kuten Black Mirror vaikutteita ottanut avaruustrilleri on kehitetty 3rd Eyen Studiosin luomalla teknologialla. Ensi vuonna VR-pelien kehittäjien käyttöön julkaistava kehitysalusta mahdollistaa virtuaalipelien tehokkaan toteuttamisen uraauurtavan teknologian ja työkalujen avulla.

Pelin takana on aiemmin muun muassa Remedyllä, Bugbearilla, Unityllä, Moon Studiosilla, Digital Chocolatella ja RedLynxillä työskennellyt, pitkään pelialalla vaikuttanut tiimi, jossa on mukana esimerkiksi Remedyn Alan Wake- ja Quantum Break -pelien tuottajia ja suunnittelijoita. Downward Spiral -saagan prologin ja tulevien osien musiikin on säveltänyt ja tuottanut HIMistä tuttu Ville Valo.

“Downward Spiral on rakenteeltaan ja kerronnaltaan mullistava yhdistelmä TV:n alkuaikoja ja modernia kerrontaa yhdistettynä korkeisiin tuotantoarvoihin. Se on myös ensimmäinen eSportsiin soveltuva virtuaalipeli. Tänään julkaistun avaruusseikkailusaagan ensimmäinen osa on alkusoittoa – kuten monissa TV-sarjoissa, salaperäiset ja koukuttavat juonenkäänteet paljastuvat vasta myöhemmissä jaksoissa”, 3rd Eye Studiosin toimitusjohtaja Kari Koivistoinen kertoo. “Luomamme teknologia ja työkalut ovat markkinoiden parhaat. Niiden avulla voi kehittää pelejä intuitiivisemmin, luotettavammin ja nopeammin kuin koskaan aiemmin. Saamme esimerkiksi toteutettua vapaan liikkumisen niin, ettei se aiheuta palaajalle pahoinvointia - toisin kuin muiden markkinoilla olevien virtuaalipelien vastaavat kokemukset.”

Downward Spiral: Prologuen alussa pelaaja löytää itsensä kapselista, joka on telakoitunut tyhjältä vaikuttavaan avaruusasemaan. Päästäkseen selvittämään mysteeriä pelaaja etenee askel askeleelta kohti loppua, joka hakee kaltaistaan. Prologin Journey-pelimoodissa pelaaja voi edetä joko yksin tai toisen pelaajan kanssa, jolloin pelaajat työskentelevät yhdessä avaruusasemalla päästäkseen eteenpäin. Deathmatch on nimensä mukaisesti puolestaan useamman, maksimissaan kahdeksan pelaajan taistelu avaruudessa, painottomassa tilassa.

Downward Spiral: Prologue on ladattavissa tänään Oculus Riftille ja HTC Vivelle hintaan 9,99€: http://store.steampowered.com/app/574940/

Lehdistökuvia: http://bit.ly/2mPvJrO