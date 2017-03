Mediakutsu: Sitra järjestää toimittajille tutustumismatkan Tallinnaan 16. – 17.5.2017 Viron terveydenhuollosta

31.3.2017 09:31 | Sitra

Viron terveydenhuolto: Valinnanvapautta, kapitaatiorahoitusta ja digi-innovaatioita. Mitä oppeja voisimme löytää naapurista Suomen soten uudistamiseen?

Suomen sote-uudistus on herättänyt vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Viime aikoina keskustelun ytimessä ovat olleet muun muassa asiakkaan laajentuva valinnanvapaus sekä kapitaatiopohjainen rahoitusmalli.



Sote-uudistus tuo historiallisen mittakaavan muutoksen. Siksi on fiksua kurkata, miten Suomessa nyt tekeillä olevat uudistukset ovat käytännössä toimineet naapurissa eli Virossa, missä paikalliset versiot valinnanvapaudesta ja kaptiaatiomallista ovat jo käytössä.



Matka on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumisesta kiinnostuneille toimittajille. Menomatkalla kuulemme Suomessa meneillään olevien soten valinnanvapauskokeilujen viimeisimmät kuulumiset. Ohjelma tarkentuu huhtikuun aikana.

Tiistaina 16.5. tutustumme Viron kapitaatiopohjaiseen rahoitusmalliin ja valinnanvapauteen. Viron sosiaali-ja terveysministeriön edustaja kertoo ajankohtaisista asioista ja yksilöllistetystä terveydenhuollosta. Vierailemme mahdollisesti myös paikallisessa terveyskeskuksessa.

Keskiviikkona 17.5. tutustumme uudenlaisiin e-health -toimintamalleihin ja vierailemme innovaatiokeskuksessa.

Sitra tarjoaa ohjelman, lounaat ja illallisen. Osallistujat vastaavat omista matka- ja majoituskuluistaan. Jos haluat, voit osallistua myös vain jompaankumpaan päivään.

Lämpimästi tervetuloa! Vastaamme mielellämme kysymyksiin.

Pyydämme ilmoittautumiset ja tiedustelut käytännön järjestelyistä osoitteeseen isa.ojala-mononen@sitra.fi

Tarkemmin sisällöstä lisätietoa antavat:

johtava asiantuntija Tuula Tiihonen, tuula.tiihonen@sitra.fi, 040 160 9070

vanhempi neuvonantaja Madis Tiik, madis.tiik@sitra.fi, +372 5 109 143