Laptin Itä-Suomen aluetoimisto laajenee Joensuuhun

31.3.2017 09:35 | Rakennusliike Lapti Oy

Rakennusliike Lapti Oy:n Itä-Suomen aluetoimisto laajentaa toimintaansa ja perustaa toimiston Joensuuhun huhtikuun alussa. Joensuun toimipiste kuuluu Laptin Itä-Suomen yksikköön, jonka päätoimipaikka on Kuopiossa. Joensuun alueen rakennuspäälliköksi on nimitetty RI Mika Karhu. Karhu on aiemmin toiminut Joensuussa NCC Rakennus Oy:ssä työpäällikkönä.

- Toimintatapamme on palveleva ja siksi on tärkeää, että henkilöstömme on lähellä asiakkaita ja markkinoita. Sopivan vetäjän löytymisen jälkeen lopullinen päätös uuden toimiston perustamisesta Joensuuhun oli helppo tehdä, kertoo Rakennusliike Lapti Oy:n Itä-Suomen aluejohtaja Risto Pekkarinen. Lapti voimakkaassa kasvussa Rakennusliike Lapti Oy on osa Lapti-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli noin 159 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin 40 %. Tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Konsernin vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen 35-40%. Vahva tase mahdollistaa investoinnit uusiin rakennuspaikkoihin ja entistä suurempien hankekokonaisuuksien toteuttamisen. - Joensuun alue on meille entuudestaan tuttua aluetta. Meillä on alueella käynnissä kolme hoivarakentamisen hanketta. Sopivien tonttien löydyttyä käynnistämme myös asuntorakentamisen hankkeita. Tämän vuoden aikana tulemmekin palkkaamaan useita rakennusalan ammattilaisia Joensuuhun, Pekkarinen jatkaa.

