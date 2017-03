Chembio Finland -tapahtumassa onnistuneita kohtaamisia

31.3.2017 09:28 | Messukeskus

ChemBio Finland 2017 – kemian ja bioalan ammattitapahtuma järjestettiin keskiviikosta torstaihin 29. – 30.3.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Näyttelyyn osallistui tänä vuonna viimekertaista enemmän yrityksiä ja monta sellaista, jotka eivät vuosikausiin olleet tapahtumaan osallistuneet. Kemian Päivien luennot ja bioalan seminaarit saivat paljon kiitosta osakseen.

ChemBio Finland -tapahtuma on merkittävä uutuustuotteiden esittelyfoorumi ja jatkokoulutustapahtuma, jossa vieraili tänä vuonna yli 4 500 alan ammattilaista. Näyttelyssä tuotteitaan ja palvelujaan esitteli 108 yritystä. Kemian Päivien luentoihin osallistui noin 1 300 henkilöä ja bioalan seminaarit keräsivät paljon osallistujia. Tänä vuonna samaan aikaan Messukeskuksessa järjestettiin ensimmäistä kertaa Nordic Baltic Bioenergy Conference, johon osallistui 197 seminaarivierasta.



Näyttelyssä paljon uusia yrityksiä

VWR International Oy:llä on Suomen monipuolisin kemikaalivalikoima sekä kattava tarvike- ja laitevalikoima. He esittelivät näyttelyssä tuotteitaan kävijöiden näkökulmasta, erilaisina tuotekokonaisuuksina. ”Lähdimme mukaan ChemBioon nyt kymmenen vuoden tauon jälkeen ja olemme todella tyytyväisiä, että lähdimme”, kiteyttää myyntijohtaja Heli Tuppurainen. ”Keräsimme kävijöiden yhteystietoja viivakoodilukijalla, jonka avulla kyselyiden käsittely on vaivatonta. Tapahtuma jätti kyllä positiivisen jäljen mieliimme. Erityisen iloisesti olin yllättynyt upeasta Kemian Päivien ohjelmasta ja bioalan seminaareista. Ne olivat todella hyviä.”

Suomen Akatemia ei ole myöskään pitkään aikaan osallistunut messuille. Tänä vuonna he olivat ChemBio Finland -tapahtumassa esittelemässä 101 kärkihankkeesta kuutta erityisesti kemiaan ja bioteknologiaan liittyvää hanketta. ”Meillä on ollut messuilla paljon positiivisia kohtaamisia. Olemme tavanneet myös nuorta tutkijapolvea, jota olemme rohkaisseet jatkamaan uraansa tieteen ja tutkimuksen parissa. Esittelemämme hankkeet olivat juuri oikeita ja saimme jaettua niistä tietoa täällä hyvin. Tutkijat pääsivät myös tutustumaan tekniseen kehitykseen ja kohtaamaan paljon tärkeitä sidosryhmiä,” kertoo viestintäsuunnittelija Aino Laine Suomen Akatemiasta. ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että lähdimme mukaan.”



Ennätysmäärä tunnustuksia

ChemBio Finland -tapahtumassa jaettiin tänä vuonna ennätysmäärä palkintoja. BioFinland-palkinnon sai Blueprint Genetics Oy, Kemian hyväksi -palkinnon Kimmo Himberg ja Kemian Seurojen palkinnon Hannu Lönnberg. Uuden Suomalaisten Kemistien Seuran Kiertotalousinnovaatio-palkinnon sai Smart Chemistry Park ja joka kolmas vuosi kemistille jaettavan Magnus Ehrnrooth Säätiön palkinnon Maarit Karppinen.

Messukeskus järjestää ChemBio Finland -tapahtuman joka toinen vuosi Kemian Seurojen ja Suomen Bioteollisuus ry:n toimeksiannosta.ChemBio Finland 2019 järjestetään 27.–28.3.2019 Messukeskuksessa Helsingissä. Seuraavan kerran kemian ala kokoontuu Messukeskukseen Helsinki Chemicals Forumiin 8.–9.6.2017

www.chembiofinland.fi #chembiofinland

www.helsinkicf.eu

Suomen Akatemian rahoittamat 101 kärkihanketta on esitelty Akatemian verkkosivuilla: http://www.aka.fi/karkihanke . Kuusi esiteltyä hanketta http://bit.ly/2npfGxr

VWR International Oy: https://fi.vwr.com



Kuvia medialle ChemBio Finland –tapahtumasta http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com