Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan 4.4. kokouksen ennakkotiedote

Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan ennakkotiedote 7.3. kokouksesta 3.3.2017 13:06

Varhaiskasvatuslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 7.3. alkaen klo 16.15. Kesän teema - Lapsille kiva kesä Lautakunta päättänee leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta-ajat 5.6.-9.8. Helsingissä on ensi kesänä koko kesän avoinna 27 puistoa. Puistojen toiminta-ajat ja kartta puistoista löytyvät esityksen liitteinä. Leikkipuistoissa järjestetään maksuton ruokailu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille. Perheillä on ollut mahdollisuus antaa palautetta kesäsuunnitelmasta. Lautakunnalle esitetään suunnitelma päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon toiminta-ajaksi 5.6.-9.8. Enemmistö varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on lomalla juhannuksesta heinäkuun loppuun. Tästä johtuen ajalla 26.6.-28.7. kullakin varhaiskasvatusalueella on avoinna keskimäärin 2-3 päiväkotia. Suurin osa päiväkodeista ja ryhmäperhepäiväkodeista avautuu 7.8. ja kaikki toimipisteet ovat avoinna 10.8. lukien. Aiempien vuosien kokemusten perusteella perheiden hoitopaikkavaraukset toteutuvat ilmoitettua