Tuhansien neliöiden mökkikylä valtaa Messukeskuksen

Suomi rakentaa -markkinakatsauksen (2/2017) mukaan lomarakentamisen laskukausi on taittunut ja tämän vuoden omakoti- ja rivitalorakentamiseen odotetaan noin 5–10 prosentin kasvua. Kevätmessujen yli 3 000 m2:n mökkialue esittelee uusimmat mökki-, piharakennusvaihtoehdot valmiiksi koottuina. Myös hirsitalo- ja talopakettivaihtoehtoihin voi tutustua paikan päällä. Kevätmessut 6.-9.4.2017 Messukeskuksessa, Helsingissä.

Vuoden 2016 aikana käynnistettiin 38 000 asuntorakennusprojektia, joista 6 900 oli omakoti- ja 3 700 rivitaloprojektia. Määrä on suurin sitten vuoden 1991. Tänä vuonna pientalorakentamiseen odotetaan 5–10 prosentin kasvua. Omakoti- ja rivitalojen uudisrakentamisesta tehdään jo noin 70 % avaimet käteen -periaatteella ja hirsirakentaminen on 2010-luvulla lähes kaksinkertaistanut osuutensa pientalorakentamisessa (Suomi rakentaa -markkinakatsaus, 2/2017, Rakennustutkimus RTS Oy).

Kevätmessujen yli 3 000 m2 suuruisessa mökkikylässä on hyvä tarjonta hirsi- ja piharakennusvalmistajia. Valmiiksi koottuihin mökkeihin, piharakennuksiin ja saunoihin voi tutustua paikan päällä ja niihin voi piipahtaa myös sisään. Kaikki suurimmat talopakettivalmistajat ovat paikalla omilla osastoillaan. Mukana ovat muun muassa. Kastelli- Talot, Jukkatalo, Design-Talo ja Kontiotuote. Hirsirakennustoimittajista ovat paikalla muun muassa Salvos, Finnlamelli, Hirsiveistämö Karapuu ja Puula Hirsitalo.

Jos oma tontti on vasta haussa, kaupunkien ja kuntien osastoilla on runsaasti tietoa vapaista tonteista, paikkakuntien palvelutarjonnasta ja matkailu-, sekä työmahdollisuuksista. Kevätmessuilla paikkakuntien tarjontaa on esittelemässä yli 15 kaupunkia ja kuntaa ympäri maan. Mukana ovat: Enonkoski, Hartola, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kotka, Lohja, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi, Sulkava, Sysmä ja Vihti.

Piharakentaminen nosteessa

Asuntokorjaamisen yksi suurista trendeistä on piharakentaminen. Nykyrakentamisessa pihat suunnitellaan huolella ja ne valmistuvat samaan aikaan taloprojektin kanssa. Siten asukkaat pääsevät muuttaessaan nauttimaan jo valmiista pihasta.

Messuilla on tarjolla asiantuntevaa apua pihasuunnitteluun sekä viherrakentamiseen, ja messujen upeasta yleiskoristelualueesta on mahdollisuus napata ideoita ja inspiraatiota oman koti- tai mökkipihan rakentamiseen ja uudistamiseen. Moniin koriste- ja käyttöelementteihin löytyvät tee-se-itse-ohjeet kohteen vierestä. Kevätpuutarha-tapahtumasta voi hankkia siemenet, sipulit, juurakot ja kevätkukkien taimet oman pihan tai ruukkupuutarhan piristykseksi. Kaupan päälle saa asiantuntevat ohjeet istutukseen ja kasvien hoitoon.

Koulutusta, asiantuntijapuheenvuoroja ja apua arjen sisustukseen

Kevätmessuihin kuuluvan Oma Koti -tapahtuman ohjelmasta löytyy monipuolisesti tietoa rakentamisen ja remontoimisen tueksi. Asiantuntevaa ohjeistusta saa niin lakiasioista kuin erilaisista tuotteista ja materiaaleista. Talot kuntoon – Suomi 100 -lavalla on tiukkaa asiaa mm. sisäilmasta, energiatehokkuudesta, talotekniikasta ja rakennusluvan hankkimisesta.Sissarit tarjoaa osastollaan 3f31 veloituksetonta sisustusneuvontaa ja kertoo omissa puheenvuoroissaan ratkaisuja yleisimpiin kotien sisustushaasteisiin.

Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK ry:n järjestää koulutuksia oman talon tai mökin rakentamista tai laajentamista suunnitteleville. Lauantaista sunnuntaihin on tarjolla omat koulutuksensa remontoijille, rakentajille ja taloyhtiön peruskorjausta suunnitteleville. Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia, mutta vaativat ilmoittautumisen ennakkoon (www.prkk.fi => koulutukset).

Kuvia edellisen kerran tapahtumasta löytyy: http://mediabank.messukeskus.com

Kevätmessut Messukeskuksessa 6.–9.4.2017. Samalla lipulla viisi tapahtumaa: Kevätpuutarha OmaMökki, Oma Koti, Sisusta! ja Lähiruoka & Luomu. Messut ovat avoinna to–la klo 10–18 ja su klo 10–17. Liput 5.4. asti edullisemmin Messukeskuksen verkkokaupasta. Katso messujen koko ohjelma: www.kevatmessut.fi.

Lisätietoja tapahtumasta: tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, Messukeskus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com