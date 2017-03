KUTSU: Missä mennään pelikasvatus? -seminaari 6.4. Tampereella

31.3.2017 11:55 | EHYT

Kiinnostaako pelikasvatus? Kaipaatko uutta tietoa pelaamisesta, pelikulttuureista tai niihin liittyvistä kasvatuskysymyksistä?

Tervetuloa Missä mennään pelikasvatus? -seminaariin Suomen Pelimuseoon Tampereelle torstaina 6.4.2017 klo 9.30–15.30.

Päivän aikana keskustellaan muun muassa siitä, miten sukupuoli tulisi huomioida pelikasvatuksessa. Miten digipelejä voisi hyödyntää mielenterveyskuntoutumisessa? Sopiiko eUrheilu kouluihin ja millaista on ikäihmisten pelikasvatus? Millaista on pelillisyyden tutkimus?

Seminaarin osallistujat pääsevät myös tutustumaan Suomen Pelimuseoon.

Päivän aikana pelikasvatuksesta puhuvat mm.:

Juho Hamari: Pelillisyys ja sen tutkimus

Kauppatieteiden tohtori Juho Hamari on Suomen ensimmäinen pelillistämisen professori. Hamarin tutkimus lähestyy pelejä ja teknologiaa psykologian, tietojärjestelmätieteen sekä taloustieteen näkökulmista. Kansainvälisesti tunnetulle Hamarille on myönnetty useita palkintoja.

Katja Raitio: Pelaten osalliseksi – pelit ja pelillisyys mielenterveystyössä

Voiko peleillä ja pelaamisella edistää mielenterveyttä? Pelaten osallisiks -hankkeen projektipäällikkö Katja Raitio kertoo, kuinka digipelejä voisi käyttää aktiivisesti mielenterveyskuntoutumisessa ja mielenterveyden edistämisessä.

Björn Nylund: Mitä eSports on, mihin se on menossa ja miksi sitä katsotaan?

eUrheilu-projekti muutti urheilukoordinaattori Björn Nylund ajatukset pelaamisesta: ”eUrheilu on tulevaisuutta ja sopii myös koulumaailmaan. Kun yhteiskunta muuttuu, niin koulumaailman on myös muututtava”.

Ohjelma

9.30-10.00 Aamukahvi auditorion lämpiössä + ilmoittautuminen aulassa

10.00-10.10 Seminaarin avaussanat (pj. Inka Silvennoinen)

10.10-10.40 Mikko Meriläinen: Missä mennään pelikasvatuksessa?

10:40-11:10 Juho Hamari ja Jonna Koivisto: Pelillisyys ja sen tutkimus

11:10-11:30 Katja Raitio: Pelaten osalliseksi – pelit ja pelillisyys mielenterveystyössä

11:30-12:30 Omakustanteinen lounas

12.30-13.15 Ohjattu tutustuminen Pelimuseoon, kokoontuminen ala-aulassa

13:15-13:45 Max Sjöblom: Mitä eSports on, mihin se on menossa ja miksi sitä katsotaan?

13:45- 14:00 Björn Nylund: Prakticum – eUrheilua koulussa

14.00-14.20 Iltapäiväkahvi ja tutustumista auditorion lämpiössä

14:20-14:50 Usva Friman: Sukupuolen huomioiminen pelikasvatuksessa – miten ja miksi?

14:50-15:20 Jouni Ahonen: Lähiverkko – ikäihmiset pelikasvatuksen kohderyhmänä

15.20-15.30 Loppusanat (pj. Inka Silvennoinen)

Missä mennään pelikasvatus? -seminaarin järjestävät EHYT ry ja Pelikasvatusverkosto.

Pelikasvatusseminaari järjestetään Suomen Pelimuseossa Museokeskus Vapriikissa osoitteessa Alaverstaanraitti 5, Tampere.