Oppilaiden ideat tuovat kouluihin lisää toiminnallisen oppimisen tiloja

31.3.2017 12:42 | Helsingin opetusvirasto

Lähes 60:ssä Helsingin peruskoulussa on ideoitu yhdessä oppilaiden kanssa, miten kouluun voi lisätä uusia toiminnallisen oppimisen tiloja, mitä liikuntavarusteita hankitaan tai miten digitaalisuutta voi yhdistää oppimiseen. Oppilaiden ehdotusten pohjalta näihin kouluihin on kehitetty kevyitä ja luovia ratkaisuja, joiden toteuttamiseen on hankittu välineistöä ja materiaaleja yhteensä 200 000 eurolla. Puolet rahoituksesta tulee koulun omasta budjetista ja puolet on saatu Liikkuva koulu -olosuhderahoituksena.

Kaikki Helsingin kaupungin 117 peruskoulua ovat syksystä 2016 lähtien olleet mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa. Se vahvistaa ja juurruttaa osaltaan uuden opetussuunnitelman mukaista toiminnallista ja ilmiöpohjaista, tutkivaa ja aktiivista koulupäivää. 56 helsinkiläiskouluun on lukuvuonna 2016–2017 olosuhderahoituksella kehitetty paljon erilaisia toiminnallisen oppimisen tiloja. - On ilahduttavaa, että isotkin koulut ovat huomanneet, miten pienillä satsauksilla voidaan saada helposti lisättyä liikettä koulupäivään . Esimerkiksi käytävätilat muuttuvat lattiateippauksilla helposti liikunnalliseen käyttöön ja saavat uuden käyttötarkoituksen. Oppilaat pitävät välineistä parempaa huolta, kun ovat itse olleet niitä ehdottamassa, toteaa erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto. Liikkuva koulu -toiminta laajenee toiselle asteelle Helsingissä Liikkuva koulu -ohjelma laajenee lukuvuonna 2017–2018 toisen asteen oppilaitoksiin. Neljässä oppilaitoksessa kehitetään toimintakulttuuria erityisesti siihen suuntaan, että opiskelijoiden kynnys liikunnan kokeiluun olisi mahdollisimman alhainen. Mukaan ovat lähdössä Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Kallion lukio ja Stadin ammattiopisto. Uusia välineitä ja uudenlaisia tiloja Olosuhderahoitusta saaneet koulut ovat hankkineet monenlaisia liikkumiseen aktivoivia välineitä ja muuttaneet koulun tiloja toiminnallisen oppimisen suuntaan. Esimerkkejä kouluilta: Hiidenkiven peruskouluun on hankittu mm. sisäkiipeilyseinä, riipuntarekkejä ja pelipöytiä välituntiliikunnan aktivoimiseen. Lisäksi on hankittu teippejä, joilla on tehty esimerkiksi pysyvät kertotauluteippaukset koulun isoon portaikkoon.

Konalan ala-asteen koulussa hankittiin lisenssejä oppimispeleihin, joita pelataan liikkumalla ja ratkaisemalla tehtäviä mobiililaitteilla koulun pihalla tai lähiympäristössä. Lisäksi kouluun tilattiin jumppapalloja. Molemmat toiveet olivat oppilaskunnan toivelistalla.

Käpylän peruskoulussa täydennettiin liikuntavälinelainaamoa ja vähennettiin istumista oppitunneilla jumppapalloja hankkimalla. Lisäksi kannustetaan koko koulun henkilökuntaa liikuntamyönteiseen toimintakulttuuriin.

Latokartanon peruskoulussa muutettiin yksi luokkatila istuimettomaksi oppimisympäristöksi seisomakorkeuteen yltävillä pöydänjaloilla, tasapainolaudoilla ja pehmustetuilla matoilla. Käyttämätön portaidenalus kalustettiin toiminnalliseksi tilaksi välituntiliikunnan aktivoimiseksi ja hankittiin luokkien oviin leuanvetotankoja.

Lauttasaaren ala-asteen koulussa haluttiin lisätä liikuntaa koulun kasvavalle oppilasmäärälle. Hankintalistalla oli mm. kaksi kiipeilyseinää, pingispöytä, rajateippejä, voimistelupenkki ja tasapainolautoja. Lue lisää Käpylän peruskoulun Liikkuva koulu -toiminnasta

