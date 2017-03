Kulttuuri ja taide -teemakoti Attendo Fredrikanhovi harjakorkeudessa

31.3.2017 12:38 | Attendo

Porvoon Fredrika Runebergin kadulle rakentuva 29 asukkaalle suunniteltu hoivakoti Attendo Fredrikanhovi on edennyt harjakorkeuteen. Kulttuuri- ja taidepainotteinen teemahoivakoti valmistuu touko-kesäkuun taitteessa ja tuo ikäihmisten asuinpaikkojen lisäksi 20 uutta työpaikkaa Porvooseen.

”Laadukas hoiva on toimintamme pääperiaate ja teemat puolestaan tukevat mielekästä arkea. Porvoo on ollut kulttuurivaikuttajien suosima asuinpaikka, joten kulttuuriin ja taiteeseen painottuva hoivakoti sopii tänne erinomaisesti. Ikäihmiset voivat nauttia voimaannuttavista elämyksistä ja omiin mieltymyksiin sopivista kulttuuriaktiviteeteista oman kunnon ja jaksamisen mukaan”, sanoo aluejohtaja Simo Saaranen Attendosta.



Nykyisin palveluasuminen korvaa yhä useammin laitoshoidon kunnissa.



”Tämä on selkeä kehityssuunta, jonka toteutumista Hoivatilat edistää aktiivisesti. Meillä rakennusten lähtökohtana on kodinomaisuus. Suunnittelemme ja toteutamme talon niin, että se on siellä asuvalle ihmiselle koti”, myyntijohtaja Antti Kurkela Hoivatiloista painottaa.

Uuden hoivakodin toteuttamisesta vastaa valtakunnallisesti toimiva Suomen Hoivatilat Oyj, joka on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Viime vuosien aikana Hoivatilat on käynnistänyt jo yli 100 hanketta yli 50 kunnassa eri puolella Suomea. Urakoitsijana Porvoon hankkeessa toimii Rakennusliike Lapti Oy.



Tervetuloa hoivakodin harjannostajaisiin

Aika: tiistaina 4.4.2017 klo 11.00 alkaen. Aloitamme harjannostajaislounaalla kohteessa, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua tarkemmin tiloihin.

Paikka: Fredrika Runebergin katu 42, 06100 Porvoo.