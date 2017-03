Taiteilijatapaaminen: Anssi Kasitonni Kimmo Pyykkö -taidemuseossa to 6.4. klo 17 alkaen

31.3.2017 14:35 | Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Mikä on REMA 9000? Miten kalsarit päätyivät Best of the best -teoksen sisälle? Mikä tarina on Mother fucker -sormuksen takana? Miten lapsuuden partioleirin muistot päätyivät teossarjaan Kauheuksia? Voiko taidetta tehdä väärin? Kimmo Pyykkö -taidemuseon taiteilijatapaamisessa Anssi Kasitonni kertoo taiteen tekemisen lähtökohdistaan.

Kuva: Anssi Kasitonnin taiteilijatapaaminen liittyy Kimmo Pyykkö -taidemuseon näyttelyyn Ilmassa itekkin - Kimmo Pyykkö & Anssi Kasitonni.

Kimmo Pyykkö -taidemuseon taiteilijatapaamisessa to 6.4. klo 17 alkaen Anssi Kasitonni kertoo taiteen tekemisen lähtökohdistaan: miten teokset syntyvät, mistä hän ammentaa teoksiinsa aiheet ja mikä on virheiden sekä sattumien summa hänen työskentelyssään. Anssi Kasitonnin leikkisä ja huumoria pursuva taiteen tekemisen otteensa välttelee viivotin suoraa linjaa tai liian viimeisteltyä pintaa. Kasitonnin teoksissa näkyy tekemisen meininki ja inhimillinen kömpelyys sekä taiteilijan kiinnostus populaarikulttuuriin ja jenkkiautoharrastamiseen. Kasitonnin veistosten materiaalikirjo on lavea ja rinnastukset hurjia, tyylilleen uskollisesti Kasitonni on yhdistänyt halpismateriaaleihin kultaa, kromia ja jopa timantteja.



Taiteilijatapaamista voi seurata suorana lähetyksenä verkossa

Taiteilijatapaaminen lähetetään myös suorana lähetyksenä verkossa, joten jos et pääse paikalle, voit katsoa tilaisuutta vaikka kotisohvaltasi. Linkki lähetyksen katseluun löytyy osoitteesta www.kangasala-talo.fi to 6.4. klo 17 alkaen. Suoran lähetyksen mahdollista Kulttuuria lähelle -hanke. Tilaisuuden teknisestä tuotannosta vastaa Kulttuuriosuuskunta Terä.



Ilmassa itekkin - Kimmo Pyykkö & Anssi Kasitonni 25.3.-27.8.2017



Tapaaminen liittyy Kimmo Pyykön ja Anssi Kasitonnin yhteisnäyttelyyn Ilmassa itekkin, joka on esillä 25.3.-27.8.2017 Kimmo Pyykkkö -taidemuseon kahdessa kerroksessa. Näyttelyssä on esillä Kasitonni veistoksia, videoteoksia ja lentikulaari printtejä vuosilta 2009 - 2017. Kimmo Pyyköltä Ilmassa itekkin -näyttelyssä nähdään teoksia hänen ns. lentokonealumiinikaudeltaan eli vuosien 1969 - 74 väliseltä ajalta.

