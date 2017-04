Lidlin tavoitteena vastuullisuussertifioitu kalavalikoima vuoteen 2020 mennessä

3.4.2017 14:51 | Wolfcom

Lidl Suomi sitoutuu tarjoamaan ensisijaisesti MSC- ja ASC-sertifioitua kalaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoite koskee Lidlin omien merkkien pysyvässä valikoimassa olevaa tuorekalaa, pakastekalaa ja kalajalosteita. Sertifioidun kalan lisäksi Lidl panostaa myös kotimaisen kalan valikoimaan.

Vastuullisuussitoumuksellaan Lidl haluaa rohkaista koko tuotantoketjua kehittämään kalastus- ja kalankasvatusmenetelmiä siten, että kalatalouden ei-toivottuja vaikutuksia luontoon, kalakantoihin ja ihmisiin voidaan ennaltaehkäistä.

”Vastuullisuussertifikaatit ovat keino varmistua kestävistä kalastus- ja kalankasvatusmenetelmistä. Ne ovat sekä toimitusketjun että kuluttajan etu. Vastuullisilla toimintatavoilla turvataan kalakannat tuleville sukupolville ja parannetaan pitkällä tähtäimellä myös kannattavuutta”, sanoo Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntija Riikka Pöllänen.

Marine Stewardship Council (MSC) hallinnoi maailman johtavaa kestävän kalastuksen sertifiointiohjelmaa ja arvioinnissa olevien kalastusyritysten täytyy läpäistä tiukat vastuullisuuskriteerit. Arvioinnissa tutkitaan kalakannan tilaa, kalastuksen ympäristövaikutuksia sekä kalastuksen vastuullista hallinnointia. Aquaculture Stewardship Council (ASC) taas asettaa tarkat kestävyyskriteerit kasvatetulle kalalle. MSC- ja ASC-sertifiointiohjelmat on yleisesti arvioitu maailman luotettavimmiksi, tutkittuun tietoon perustuviksi kala- ja äyriäistuotannon vastuullisuusstandardeiksi.

”LIDL Suomen sitoutuminen ympäristömerkittyihin kaloihin ja äyriäisiin on esimerkillistä toimintaa. Tarjoamalla MSC- ja ASC-sertifioituja tuotteita Lidl auttaa suojelemaan kalakantoja ja vesiekosysteemejä maailmanlaajuisesti”, toteaa MSC Suomen projektipäällikkö Janne Posti.

Kala kerrallaan kohti vastuullista valikoimaa

Tällä hetkellä kaikki Lidlin luonnonkalasta valmistetut kalapakasteet ovat jo MSC-sertifioituja. Kuluttajat voivat tunnistaa tuotteet helposti sinisestä ympäristömerkistä. Kasvatetun kalan ASC-sertifikaatti tekee vielä tuloaan ja sertifioidun valikoiman laajentaminen vaatii vielä ponnisteluja kasvatetun kalan osalta.

”Erityisesti lohen osalta tavoitteemme on kunnianhimoinen, sillä ASC-sertifioitua lohta ei ole vielä riittävästi saatavilla. Asettamalla näin korkean tavoitteen haluamme kannustaa koko kansainvälistä kalankasvatusalaa muutokseen”, kommentoi Pöllänen.

Tuorekalan, pakasteiden ja kalajalosteiden lisäksi Lidl pyrkii lisäämään sertifioitujen tuotteiden osuutta myös säilykkeissä.

”Suomessa vastuullisen kalakaupan haasteina ovat erityisesti tuontikalat, kuten kasvatettu lohi ja tonnikala. WWF:n suositus on, että tuontikalojen kohdalla kauppojen ja ravintoloiden tulisi siirtyä MSC- ja ASC-sertifioituihin vaihtoehtoihin. Lidlin sitoutuminen MSC- ja ASC-sertifioituihin kalatuotteisiin on tärkeä ja ilahduttava avaus”, sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

MSC- ja ASC-tuotteiden lisäksi Lidl panostaa kotimaisten kalojen valikoimaan, vaikka sertifikaatti kyseisiltä kaloilta puuttuisikin.

”Suomalaista luonnonkalaa ei juurikaan ole saatavilla sertifioituna. Sertifikaatin puutteesta huolimatta kotimainen luonnonkala on yleensä terveellinen ja vastuullinen valinta ja panostamme niihin myös tulevaisuudessa”, kertoo Lidl Suomen Riikka Pöllänen.

Lisätietoa MSC ja ASC

Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka hallinnoi maailman johtavaa vastuullisen kalastuksen ympäristömerkintäohjelmaa. Kalastusyritysten MSC-sertifioinnissa arvioidaan kalakannan tila, kalastuksen ympäristövaikutukset sekä kalastuksen vastuullinen hallinnointi. Arvioinnit toteutetaan ulkopuolisten sertifiointilaitosten toimesta, jolla varmistetaan, että MSC-ohjelma on luotettava ja täyttää FAOn (UN Food and Agriculture Oranization) ja ISEALin (International Social and Environmental Accreditation and Labelling) ympäristömerkintöjä koskevat ohjeistukset. www.msc.org

Aquaculture Stewardship Council (ASC) on vuonna 2010 perustettu MSC:n tavoin kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka asettaa luotettavat standardit kalanviljelyn ympäristö- ja sosiaaliselle vastuullisuudelle. ASC-merkki takaa, että kalat ja äyriäiset eri puolilla maailmaa on kasvatettu kestävän kalanviljelyn periaatteiden mukaisesti. ASC:n kriteerit kattavat ympäristöstä huolehtimisen lisäksi sosiaaliset näkökulmat. Vastuullisessa kalankasvatuksessa huolehditaan mm. rehevöittävien ja muiden ympäristövaikutusten minimoinnista ja ehkäistään kasvatettujen kalakantojen negatiivisia vaikutuksia paikallisiin luontaisiin kalakantoihin. http://www.asc-aqua.org/

Sininen MSC-merkki kala- tai äyriäistuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että:

Tuote on peräisin luonnonvaraista kalaa pyytävästä kalastusyrityksestä, jonka puolueeton taho on sertifioinut MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardia vasten, joka perustuu tieteelliseen neuvonantoon. Tuote on täysin jäljitettävissä kestävään lähteeseen.

Yli 280 kalastusyritystä 35 maassa on saanut MSC-sertifikaatin. Näiden toimijoiden yhteenlaskettu vuosittain saalis on lähes 9 miljoona tonnia, vastaten miltei 10 % koko maailman vuotuisesta pyyntimäärästä. Yli 20 000 kala- ja äyriäistuotteella on sininen MSC-ympäristömerkki. Lisätietoa: www.msc.org