Sote ja presidenttiehdokkuudet nousevat esille kuntavaaliteemoissa

Retriever on Pohjoismaiden johtava mediaseuranta ja -analyysiyritys. Yrityksellä on toimistot Helsingin lisäksi Tukholmassa, Göteborgissa, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Retriever Suomi Oy on marraskuussa 2016 perustettu yhteistyritys, jonka omistavat Retriever-konserni ja Suomen Tietotoimisto STT.