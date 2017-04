Alueellisen innovaatiorahoituksen tilkkutäkki tehokkaampaan käyttöön

3.4.2017 10:55 | Tekniikan akateemiset - TEK

Aluehallinnon uudistuksen yhteydessä pitää määritellä tarkemmin, miten sadan miljoonan euron pottia käytetään.

Hallituksen pitää puoliväliriihessään lisätä tuntuvasti panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tällä vuosikymmenellä meno on ollut huolestuttavaa. Resurssien nipistämisen myötä korkean teknologian tuottaman arvonlisäyksen osuus Suomen bkt:sta on pudonnut 14 prosentista 8,5 prosentin tasolle.



- Tutkimusten mukaan tuotekehitys ja innovaatiot lisäävät eniten tuottavuutta ja sitä kautta talouskasvua. Hallituksen tulee suunnata resursseja erityisesti valtakunnallisille toimijoille, kuten Tekesille ja VTT:lle, jotka tutkitusti vauhdittavat parhaiten yritysten rakenteellista uudistumista ja parantavat niiden kilpailukykyä, korostaa yksikönjohtaja Pekka Pellinen TEKistä.



Sekavaan alueelliseen innovaatiorahoitukseen selkeämmät pelisäännöt



Pellinen korostaa, että myös nykyisiä tutkimus- ja tuotekehitysresursseja tulee suunnata vaikuttavuudeltaan parempiin kohteisiin. Erityisesti perattavaa löytyy alueellisista tukijärjestelmistä, joita on tähän saakka kanavoitu valtaosin ELY-keskusten kautta.



Aluehallinnon uudistuksen myötä ELY-keskukset lakkaavat olemasta nykymuodossaan, mikä avaa mahdollisuuden tehostaa hyvinkin sadan miljoonan euron suuruisen tukipotin käyttöä.



- Ongelmana on ollut, että tukijärjestelmä on ollut pirstalemainen, pelisäännöt eivät ole olleet täsmällisiä ja innovaatiotukia on ohjautunut ihan muuhun kuin innovaatioiden kehittämiseen, kuten suoriin yritystukiin tai alueellisiin kehittämishankkeisiin, Pellinen luettelee.



Pellisen mukaan nyt tarvitaan aiempaa selkeämmät pelisäännöt, miten alueellista innovaatiorahoitusta käytetään ja miten sen vaikuttavuutta mitataan.



- Aluekehitystoimilta tulee vaatia vähintään samanlaista vaikuttavuutta kuin valtakunnalliselta toiminnalta. Tehokas keino voisi olla, että resurssit keskitettäisiin yhä selkeämmin jaettavaksi Tekesin alueorganisaation kautta.



Innovaatiovetoisen talouskasvun vauhdittamista pohditaan Tech Day Finland -seminaarissa Finlandia-talossa 5.4. kello 9-13. Seminaarin pääpuhujana on Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Tilaisuudessa jaetaan myös Suomalainen insinöörityöpalkinto 2017. Lisätietoa tapahtumasta.