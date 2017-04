Jyväskylään valmistuu Lumo-vuokra-asuntoja

3.4.2017 10:43 | VVO-yhtymä Oyj

Runkotie 3 B:n uudet laadukkaat 46 Lumo-asuntoa valmistuvat kesäkuussa 2017. Savuttoman talon asunnot ovat yksiöistä kolmioihin.

Asunnot ovat moderneja kaupunkikoteja. Keittiö on varustettu muun muassa keraamisella liedellä ja astianpesukoneella. Laatoitetussa kylpyhuoneessa on mukavuuslattialämmitys. Lattiat ovat helppohoitoista laminaattia. Talossa on lasitetut tai ranskalaiset parvekkeet, sekä kahdessa maantasakerroksen asunnossa on lasittamattomat terassit. Asuntojen ikkunoissa on sälekaihtimet.

– Suuren suosion Jyväskylässä saavuttanut Lumo-verkkokauppa on siivittänyt valmistuvien asuntojen vuokraamista, iloitsee aluepäällikkö Harri Lehtonen Lumo-kotikeskuksesta.

Rauhalliselle Aittorinteen alueelle valmistuva viisikerroksinen talo muodostaa viihtyisän ja suojaisan leikki- ja oleskelupihan kahden muun uudehkon kerrostalon kanssa. Pihalla on 24 sähköpistokkeellista autopaikkaa ja asukkaiden yhteiskäyttöön tulee kerhotila, pesutupa ja kuivaushuone. Savuttomassa talossa on tupakointi kielletty asunnossa, parvekkeella ja talon yhteisissä tiloissa.

Lumo-asukkaan etuja ovat muun muassa nopea laajakaista, edullinen 250 euron vuokravakuus, ja myös lemmikit ovat tervetulleita asumaan. Monipuoliset asiakasedut ja tapahtumat tekevät asumisesta helppoa ja vaivatonta.

