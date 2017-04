Välimerenkadun ylittävä silta nousee paikalleen

Mechelininkadun peruskorjaus etenee - verkkosivu avattu 22.3.2017 16:48

Mechelininkatu uusitaan vuosina 2017–2018 Leppäsuonkadun ja Nordenskiöldin aukion väliltä. Peruskorjaus on välttämätön, sillä kadun kunnallistekniikka on vanhentunutta. Kaikki kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka uusitaan: viemäri- ja vesiputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot. Verkkosivu on nyt avattu, www.mechelininkatu.fi.