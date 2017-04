Vuosaaren terveysasemalle uusi sähköinen yhteydenottotapa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.3. kokouksen ennakkotiedote 10.3.2017 14:34

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.3. klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa seuraavia asioita. Soten vuosi 2016 paketissa - palvelujen rakennemuutos ja uudistaminen etenevät Lautakunnalle esitellään sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi luodaan katsaus, miten viraston ensimmäiselle strategiakaudelle 2014 - 2016 asetetut tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan. Sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin Helsingissä vuoden 2013 alussa. Toimialojen yhdistämiselle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin. Palvelurakennetta on kevennetty, palveluihin pääsy on parantunut ja palveluketjut toimivat aikaisempaa sujuvammin. Päihde- ja mielenterveyspalvelut on yhdistetty ja lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteiskehittämisessä on päästy hyvään vauhtiin. Talouden hallinta ja tuottavuus ovat myös parantuneet selvästi. Helsingissä ei ole jääty odottamaan kansallisen sosiaali- ja terveyden