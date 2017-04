Älvsbytalo tuo markkinoille muuttovalmiin pikkutalo Siirin

3.4.2017 13:20 | Älvsbytalo Oy

Älvsbytalon uusi talomalli Siiri on vain 63 m2:n koostaan huolimatta täydellinen omakotitalo. Poistoilmalämpöpumpulla varustettu Siiri täyttää myös jo lähes nollaenergiatalon energiatehokkuusvaatimukset.

– Siiri on vastaus asiakkaidemme toiveisiin entistäkin kompaktimmasta, mutta kuitenkin kaikilla mukavuuksilla varustetusta täydellisestä omakotitalosta, Älvsbytalo Oy:n myyntijohtaja Petri Torvinen korostaa.

Omakotitaloja halutaan taas rakentaa, mutta suuret, yli 180-neliöiset omakotitalot ovat liian tilavia ja varsinkin mahdollisimman valmiiksi rakennettuina talopaketteina useimmille asiakkaille liian hintavia.

– Sen sijaan kysyntää on runsaasti jopa alle sadan neliön pikkutaloille. Ne ovatkin ihanteellisia moneen tarkoitukseen. Olennaista on, että ne ovat varustelultaan Siirin tapaan kuitenkin aivan normaaleja omakotitaloja. Näin ne toimivat pienen omakotitalon lisäksi yhtä hyvin eläkekoteina, kakkosasuntoina tai valmiiksi talviasuttavina kesämökkeinä. Ne soveltuvat mainiosti yksinasuville, pariskunnille, pienelle perheelle tai vaikkapa yhdessä asuville ystävyksille, Petri Torvinen luettelee.

Torvinen pitää varmana, että Siiristä tulee 81,5 m2:n Älvsbytalo Mainikin tavoin yleisösuosikki. – Mainikki oli vuonna 2010 Suomen suosituin pientalo alle sataneliöisten omakotitalojen sarjassa.

Elegantti tilaihme

Pieni talo on suunniteltava huolella, sillä tiloihin on saatava mahtumaan kaikki normaalin omakotitalon toiminnot avaruuden tuntu säilyttäen. Siirin on suunnitellut omakotisuunnittelun konkari, rakennusarkkitehti Timo Ruohola ArkBau Oy:stä.

Yksikerroksisessa Siirissä on avara pohjaratkaisu. Talossa on kaksi makuuhuonetta ja tilava 24 m2: tupakeittiö. Saunan ja kylpyhuoneen lisäksi talossa on erillinen wc ja vaatehuone. Siirin huoneistoala on 63 m2 ja kerrosala 75,1 m2.

Siirin nykyaikainen, konstailematon ja elegantti puuarkkitehtuuri solahtaa ympäristöönsä tiukasti rajatulle tontille niin maalla kuin kaupungissakin.

Hyvää sisäilmaa ja energiatehokasta lämpöä

Siirin, kuten muidenkin Älvsbytalo-mallien lämmityksestä ja ilmanvaihdosta sekä niiden asukkaiden käyttöveden lämmityksestä huolehtii poistoilmalämpöpumppu. Se varmistaa hyvin eristettyjen ja tiiviiden rakenteiden ohella, ettei talo tuhlaa energiaa. Poistoilmalämpöpumppu ottaa energian talteen lämpimästä sisäilmasta ennen kuin se puhalletaan ulos ja siirtää poistoilman lämpöenergiaa vesivaraajan lämmitykseen. Se hyödyntää myös ihmisten, eläinten, valaisimien ja sähkölaitteiden tuottaman lämpöenergian. Vuositasolla poistoilman energiasta saadaan hyödynnettyä jopa yli 80 %. Lisäksi se pitää sisäilman tason erittäin hyvänä.

Siirin toimitukset alkavat alkuvuodesta 2018. Huhtikuun ja toukokuun aikana 2017 talon tilanneet saavat sen 99 200 eurolla kaikkialla Suomessa.