Suomalainen Insinöörityöpalkinto 2017 hormonikierukan kehittäjille

Tämän vuoden Suomalaisen insinöörityöpalkinnon vastaanotti 5.4. viisihenkinen tiimi, joka on yhdistänyt insinööriosaamisen niin ansiokkaasti kliiniseen osaamiseen, että kehitetyn tuoteperheen maailmanlaajuinen myynti ylitti viime vuonna miljardin euron rajan.

Suomalainen Insinöörityöpalkinto 2017 päätettiin antaa työryhmälle: DI Pirjo Sallinen, FT Manja Ahola, TkL Taina Tjäder, DI Ilkka Jutila ja farmaseutti Juha Lehtinen. Bayer Oy:ssä työskentelevä ryhmä palkitaan hormonikierukan ympärille rakennetusta maailmanmarkkinat valloittaneesta tuoteperheestä.

Hormonikierukka on yhdistelmävalmiste, joka koostuu lääkeainetta vapauttavasta polymeeripohjaisesta hormonisylinteristä sekä eri komponenteista.

Palkittavassa työssä on erittäin onnistuneesti hyödynnetty ja tuotteistettu aiemman tutkimustyön tuloksia, luotu Suomeen liikevaihtoa ja työpaikkoja. Tuotteen myynti on kasvanut jo useita vuosia, ja koko tuoteperheen maailmanlaajuinen myynti ylitti viime vuonna jo miljardin euron rajan. Tuoteperheen ensimmäinen ehkäisin on ollut Suomen lääketeollisuuden suurin yksittäinen vientituote vuodesta 2001.

Lääketieteellisten ja taloudellisten tulosten ohella Bayerin pitkävaikutteiset ehkäisimet ovat edistäneet miljoonien naisten terveyttä, hyvinvointia ja mahdollisuutta oman elämän hallintaan.

Työryhmä on antanut merkittävän panoksen kohdunsisäiseen hormoniehkäisyyn liittyvän teknologian kehittämiselle. Työssä ovat yhdistyneet lääkeaineen vapautumisen jatkokehittäminen polymeeripohjaisesta hormonisylinteristä sekä materiaalien yhteensopivuuteen ja toiminnallisten komponenttien toteutukseen liittyvät tekijät.

Kehitystyössä avainasemassa on ollut lääketuotteen valmistusmenetelmän kehittäminen ja tuotannollistaminen, mikä on vaatinut runsaasti testausta ja kokeita. Haasteena ovat olleet myös kierukan komponenttien materiaalit ja niiden yhteensopivuus.

Työryhmä toimii pitkäjänteisyyttä ja systemaattisuutta edellyttävällä lääketieteellisellä alueella, jossa haasteena ovat olleet lisäksi eri maiden erilaiset viranomaisvaatimukset sekä vaatimusten muutokset pitkien kehitysprosessien aikana.

"Palkinto on hieno tunnustus sille kymmenien ihmisten joukolle, joka hormonikierukoiden tuoteperheen kanssa on työskennellyt. Insinööriosaamista on tarvittu monella eri osa-alueella, niin materiaaleissa, komponenteissa, valmistusteknologiassa kuin työmenetelmienkin kehittämisessä, mutta ennen kaikkea onnistumiseen on vaadittu laajaa osaamista ja yhteistyötä kaikkien, tuotteiden kehittämiseen, tuotannollistamiseen ja kaupallistamiseen liittyvien osaajien kanssa. Emme olisi tässä ilman insinööriosaamista, mutta emme olisi tässä myöskään ilman kliinisen tutkimuksen tai vaikkapa rekisteröinnin osaamista", pohtii työryhmän jäsen, projektijohtaja Pirjo Sallinen.

TEKin teknologiavaliokunta arvio työn merkittäväksi suomalaiseksi poikkitieteelliseksi saavutukseksi, jossa pitkäjänteisen t&k-panostuksen tuloksena on syntynyt globaalin kaupallisen läpimurron tehnyt tuote.

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF jakoivat 30 000 euron suuruisen palkinnin 5.4.2017 Helsingissä.

Palkittavat henkilöt

Pirjo Sallinen, DI, kemia ja kemian tehdastekniikka, projektijohtaja. Vetänyt tiimiä, jossa farmaseuttis-kemiallinen tuotekehitys, kliininen tutkimus, rekisteröinti, markkinointi ja tuotanto.

Manja Ahola, FT, lääketieteellinen tiedekunta, tuotekehityksen osastopäällikkö. Farmaseuttis-kemiallisen kokonaiskehityksen vastuuhenkilö ja projektitiimin jäsen.

Taina Tjäder, TkL, kemian tekniikka, kehityspäällikkö, vastuullaan kehoon jäävät komponentit ja materiaalit ja asettimet.

Ilkka Jutila, DI, vanhempi tuotannonkehityksen asiantuntija, toiminut tutkijana erityisesti IUS-asettimien kehityksessä.

Juha Lehtinen, farmaseutti, ollut IUS-tuotantoon liittyvissä tuotannon kehitystehtävissä, tuotannon projektipäällikkö.

Suomalainen Insinöörityöpalkinto jaetaan vuosittain. Se myönnetään tunnustuksena joko yhdelle henkilölle tai työryhmälle. Valinnassa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti työn merkitykseen suomalaisen teknisen osaamisen kohottamisessa ja kaupallistamisessa. Palkinto pyritään myöntämään eri vuosina erityyppisille töille eri aloilla.

Suomalaisen Insinöörityöpalkinnon saajiin kautta aikojen voi tutustua verkossa.