PERHO TARTTUU OLUEEN

3.4.2017 14:47 | Perho Liiketalousopisto Oy

Olutkulttuurin elpyminen Suomessa viime vuosina on synnyttänyt lukuisia pienpanimoita ja olutravintoloita. Uusista innokkaista yrittäjistä ja alaan intohimoisesti suhtautuvista työntekijöistä huolimatta laadukas olutkokemus ei ole itsestäänselvyys.

Miten varmistaa ammattilaisten osaaminen? Mitä alalle aikovan tulisi ainakin tietää ja mistä ajan tasalla olevaa tietoa saa? Kenen vastuulla on tarjota koulutusta ja mistä sitä saa?

Olutpaneeli käynnistää Olutfestivaalien 2017 yleisöpäivän

Perho PRO järjestää tapahtumayleisölle avoimen Olutosaaminen - nyt ja tulevaisuudessa -paneelikeskustelun Helsinki Beer Festivalilla Kaapelitehtaalla pe 7.4.2017 klo 17.30. Keskustelun puheenjohtaja on Olutkoulu Perho PROn kouluttaja Sampo Järvi. Panelisteina toimivat:

Elina Ussa, Panimoliiton puheenjohtaja

Mariaana Nelimarkka, Olutpostin päätoimittaja

Olli Majanen, Rakuuna Olut Oy:n toimitusjohtaja

Vessu Juvonen, William K. Kurvin ravintolapäällikkö

Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä paikan päällä ja ennakkoon paneelin tapahtumasivulla Perho PROn Facebookissa.

Koulutus tekee oluen ystävästä mestarin

Pitkän linjan ravintola-alan aikuiskouluttaja Perho PRO (ent. Haaga-Perho) tuottaa Sampo Järven kanssa kaikille avoimen olutosaamisen valmennusten sarjan, joka käynnistyy tänä keväänä Perho PRO BEER Basics -koulutuksella.

Perho PRO on osa Perho Liiketalousopistoa, jonka Töölön kampuksen (ent. ravintolakoulu Perho) yhteydessä toimii myös Ravintola Perho. Opetusravintolan alaisuudessa aloitti pienpanimo jo vuonna 1995.

Perhon Panimo on opetuspanimo, jossa oluen valmistavat koulun opiskelijat ohjaajien johdolla. Panimolaitteet sijaitsevat koulun tiloissa opetuskeittiön yhteydessä ja panimo on toiminnassa vain noin kahdesti viikossa. Oluenkeittokapasiteetti on 120 litraa ja käymiskapasiteetti 540 litraa.

Olut valmistetaan käsityönä, pääosin kotimaisista raaka-aineista. Panimon päätuote on Perhon Rohkea-olut, lisäksi pannaan erilaisia kausioluita. Näitä pääsee maistelemaan Ravintola Perhossa ja olutfestivaalin aikana myös Kaapelitehtaalla.