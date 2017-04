Ruisleipä maistuu suomalaisille tulevaisuudessakin

3.4.2017 15:00 | Vaasan Oy

Leivällä on edelleen vakituinen paikka suomalaisten ruokapöydässä. Vaasanin teettämän tutkimuksen mukaan jopa 73 prosenttia suomalaisista syö leipää kerran päivässä tai useammin. Lähes 60 prosenttia uskoo syövänsä enemmän ruisleipää tulevaisuudessa.

Erityisen suosittua leipä on lapsiperheissä, joista 81 prosenttia kertoo syövänsä leipää kerran tai useamman kerran päivässä. Leivänsyönnissä on myös maantieteellisiä sekä ikäluokkien välisiä eroja. Pohjois- ja Itä-Suomessa leipää syödään selvästi pääkaupunkiseutua useammin, ja ikäluokista suurimpia leivän ystäviä ovat 45–65-vuotiaat. Nuoret (15–24-vuotiaat) syövät vanhempia ikäryhmiä harvemmin leipää.

Kansallisruokamme ruisleivän tulevaisuus näyttää valoisalta. Vastaajista 57 prosenttia nimittäin arvioi lisäävänsä ruisleivän syöntiä tulevaisuudessa. Erityisesti nuoret (15–24-vuotiaat) arvioivat, että heidän ruisleivän syöntinsä kasvaa lähitulevaisuudessa (66 prosenttia). Kauraleipien suosio näyttää jatkuvan tulevaisuudessa, sillä 29 % arvioi lisäävänsä kauraleipien syömistä.

”Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että leivän kulutus on kääntymässä terveellisempään suuntaan, ja erityisesti ruis- ja kauraleipien kysyntä kasvaa. Me liputamme rikkaan suomalaisen leipäkulttuurin puolesta ja haluamme tarjota suomalaiselle kuluttajalle juuri sellaista leipää kuin hän haluaa”, sanoo Mari Dunderfelt, Vaasanin brändi- ja viestintäjohtaja.

”Kulutustottumukset omaksutaan nuorena ja nuorten elämässä leivän rinnalla on ollut paljon tarjontaa muistakin välipalatuotteista. Leipomotoimialan on tärkeää varmistaa, että leipä pysyy nuorten lautasella myös tulevaisuudessa. Haluamme pitää leivän helppona välipalavaihtoehtona ja tuoda esiin erilaisia leivän käyttötapoja perinteisten rinnalle.”

81 prosenttia vastaajista sanoi pitävänsä rukiin kotimaisuutta tärkeänä tekijänä ruisleivän valinnassa. Rukiin kotimaisuutta pidetään tärkeänä kaikissa ikäryhmissä.

”Ruisleipä on suomalaisille hyvin tunnepitoinen asia, ja se valittiin juuri Suomen kansallisruoaksi. Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, että myös raaka-aineiden kotimaisuus on tärkeä asia. Siksi leivomme Suomen suosituimman leivän, Vaasan Ruispalat, sekä kaikki muut Suomessa leipomamme ruisleivät 100-prosenttisesti kotimaisesta rukiista”, Dunderfelt kertoo.

Tulokset pohjautuvat ToinenPHD:n toteuttamaan verkkopaneelitutkimukseen, johon vastasi 1 027 15–65-vuotiasta vastaajaa. Tutkimus tehtiin tammikuussa 2017.

Lisätietoja:

Mari Dunderfelt

Vaasan Oy

Brändi- ja viestintäjohtaja

mari.dunderfelt@vaasan.com

040 556 5721