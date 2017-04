Perheen yhteinen aktiiviviikonloppu Messukeskuksessa pe-su 21.-23.4.

3.4.2017 14:57 | Messukeskus

Lapsimessujen keskiössä on leikkivä ja puuhakas lapsi. Toiminnalliset näyttelyosastot ja ohjelma-alueet varmistavat, että lapset viihtyvät. Vanhemmilla ja isovanhemmilla on mahdollisuus tehdä ostoksia ja saada asiantuntijaneuvoja kasvatukseen. Aktiiviviikonloppuna ovat avoinna myös Kädentaito- ja Eläinystäväni -messut sekä pienoismalliharrastajien ModelExpo ja ostostapahtuma OutletExpo.

Aktiviteetit saavat lapset viihtymään ja oppimaan

Lapsimessuilla on ykkösroolissa lapsi ja osallistava tekeminen. Messuilla on valtava määrä toiminnallisia näyttelyosastoja, joissa riittää askartelua, piirustusta ja muuta aktivoivaa. Ohjelmassa on mm. Vekara-viisut, nukketeatteriesitykset, urheilulajien esittelyt, bObles-Lego Duplo -seikkailualue jne. Lisäksi voi opetalla letitystä ja ahkeroida kokkikoulussa. Messuilta löytyy myös pomppuratoja ja -patjoja, Lasten liikennekaupunki ja mahdollisuus tutustua palo- ja poliisiautoon. Syystäkin on Lapsimessut Pohjoismaiden suurin perhetapahtuma ja tänä vuonna on mukana 50 uutta näytteilleasettajaa loppuunmyydyillä messuilla.

Lapsimessujen Neuvolasta apua arjen pulmiin

Uusi ohjelma-alue Neuvola ratkoo lapsiperheiden ja odottajien arkisia asioita yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Psykologi Leea Mattila käsittelee lapsen kehittymistä lähisuhteessa, lisäksi Satu Irisvik ja Jenni Utriainen pohtivat miten lapsesta kasvatetaan diginatiivi. Muut aiheet pureutuvat sormiruokailuun, kantovälineisiin, hylättyihin nimiin, ruutuaikaan, ensiaputilanteisiin, synnytykseen, imetykseen ja pienen lapsen seksuaalikasvatukseen.

Eläinystäväni hurmaa lemmikkien ystävät

Lemmikkitapahtuma Eläinystäväni on avoinna la-su 22.-23.4. ja se on tarkoitettu kaikille pieneläimistä ja lemmikeistä kiinnostuneille. Ohjelmassa on mm. Cavalier Club Show, Suomen Griffon -yhdistyksen erikoisnäyttely ja kansainvälinen kissanäyttely, jossa on päivittäin 500 upeaa eläintä. Uutuutena on ohjelmassa dogbic, joka laittaa sekä koiran että omistajan liikkeelle. Lajin kehittäjä Meri Satama koiransa Urhon kanssa sekä dogbic-ohjaajat esittelevät lajia. Dogbic lanseerataan kilpailumuotona Suomessa ensimmäistä kertaa Eläinystäväni-messuilla.

Kädentaidosta ja ModelExposta vinkit harrastuksiin, OutlexExpo houkuttelee shoppailijoita

Kädentaito-messuilla järjestävät Uudenmaan Martat Kässäkahvilan, jossa on työpajoja ja neuvontaa. Lisäksi esitellään modernia kalligrafiaa ja lasihelmien valmistusta sekä osallistutaan ympäristöystävälliseen muovailutyöpajaan. Myynnissä on lisäksi tarvikkeita ja valmiita käsitöitä. Pienoismalliharrastajien ModelExpossa on uutuutena nukkekotialue ja sekä esittelyssä erilaisia lennokkeja, junaratoja, veneitä ja rakennussarjoja. Pelialueella pääsee messuvieras kokeilemaan erilaisia pelejä ja saattaa törmätä jopa oikeisiin StarWars-hahmoihin. OutletExpossa myydään mm. kauneudenhoitoon ja kotiin liittyviä tuotteita, myös urheiluvarusteita etsivät löytävät messutarjouksia.

Lapsimessut esittelee tuotteet ja palvelut odotuksesta eskarivuosiin lapsiperheille, odottajille ja perheen perustamista suunnitteleville. Lapsimessut järjestetään yhteistyössä Suomen Lastenhoitoalan Liiton SLaL ry:n, Nuoren kirkon ja Suomen terveysinfon kanssa.

Lisätietoja:

Messukeskus, tiedottaja Jaana Matilainen, p. 050 309 5130, etunimi.sukunimi@messukeskus.com, lippuhinnat ja aukioloajat www.lapsimessut.fi, #lapsimessut