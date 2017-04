Rauhaa hälyn keskelle jo 20 vuotta

3.4.2017 15:57 | Helsingin Diakonissalaitos

Yksi pääkaupunkiseudun harvoista retriittipaikoista, Heponiemen hiljaisuuden keskus, täyttää palmusunnuntaina 20 vuotta. Sinä aikana myös retriittitarjonta on muuttunut - hiljentyä voi vaikka maalaamisen avulla. Heponiemen juhlamessuun kutsutaan kaikkia karjalohjalaisia.

Karjalohjalla Puujärven kauniissa ympäristössä sijaitseva Heponiemi vihittiin hiljaisuuden keskukseksi palmusunnuntaina vuonna 1997. Heponiemi on erikoistunut tarjoamaan hyvinvointia hiljaisuudesta käsin. Talon ydintoimintaa ovat ympäri vuoden järjestettävät retriitit, joissa ammennetaan voimaa hiljaisuudesta, yksinolosta ja rauhoittumisesta. Kahdenkymmenen vuoden aikana myös retriittitarjonta on monipuolistunut. Perinteisten hiljaisuuden retriittien rinnalla on myös retriittejä, joissa hiljennytään rukoushetkien lisäksi kehollisten harjoitteiden, ääniresonaation tai vaikkapa maalaamisen avulla.

Heponiemi juhlii 20-vuotispäiväänsä talkootyön merkeissä. Oleellinen osa talon toimintaa on yhteisöllinen elämä, jota edustavat kesäkauden yhteisöviikot sekä kevään ja syksyn talkooviikonloput, joissa työnteko rytmittyy kappelihetkiin.

Kutsummekin karjalohjalaiset naapurimme Palmusunnuntaina aamun messuun 8.15 Heponiemen kappeliin, Heponiementie 21. Toimittajat ovat tervetulleita aamusta jo messuun sekä tutustumaan myös koko päivän toimintaan. Päivän työ päättyy 12.45 alkavaan lyhyeen rukoushetkeen, josta siirrymme yhteiselle sunnuntain lounaalle kello 13.00. Lounaan yhteydessä on pieni historiikkikatsaus.

Heponiemen Hiljaisuuden keskuksen omistaa tänä vuonna 150 vuotta täyttävä Helsingin Diakonissalaitos. Tuplajuhlavuoden kunniaksi Heponiemi tarjoaa syksyllä diakonisen retriitin. Retriitti on tarkoitettu voimaannuttamaan työttömiä ja pienituloisia, joilla ei olisi muutoin varaa osallistua retriitteihin. Diakoninen retriitti toteutetaan yhteistyössä seurakuntien diakoniatyön kanssa.

Kesäisin Heponiemestä kaikuu äänekkäämpi elämä. Paikka on käynyt tutuksi lukuisille kesäisten leirien kävijöille. Tulevanakin kesänä rippikoululaiset nauttivat kirkkaasta Puujärvestä ja hiekkarannasta. Samoin järjestetään perheleirejä ja diakonisia leirejä heille, joilla ei muuten olisi kesäelämyksiin varaa.

Arkiviikkoisin kesäkauden ulkopuolella Heponiemi tarjoaa paikan vetäytymiskokouksille, joissa halutaan työskennellä tai latautua luovissa ja levollisissa maisemissa. Omassa keittiössä valmistetut herkut ovat olleet yksi Heponiemen bravuureista. Toki oheisohjelmaa järjestyy asiakkaiden tarpeisiin myös Heponiemen yhteistyökumppaneitten kanssa räätälöiden.

”Ora et labora” - Heponiemen Hiljaisuuden keskus 20 vuotta

palmusunnuntaina 9.4.2017.





Lisätietoja: Sari Enkkelä, Heponiemen johtaja

p. 040 191 0900 sari.enkkela@hdl.fi

Lounaalle osallistuvia toimittajia pyydetään vahvistamaan tulonsa Sari Enkkelälle

p. 040 191 0900 tai osoitteeseen heponiemi@hdl.fi