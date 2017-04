Muistutuskutsu: Faktat tiskiin jätehuollosta! Ti 4.4. klo 8-9 hotelli Presidentti, Helsinki

Myönteinen meno kiihtyy - Samppa Seppälä vahvistamaan Hopiaseppiä 3.4.2017 10:15

Yritysviestinnän huippuosaaja ja strategian sparraaja Samppa Seppälä on siirtynyt Hopiasepät Oy:n palvelukseen. Seppälä on Hopiaseppien uusi Myönteinen strategi, CSO. ”Sampan avulla saamme uutta iskua ja vankkaan kokemukseen perustuvaa näkemystä asiakkaille tekemäämme strategiatyöhön ja viestintään”, kiittää Jussi Seppälä, Hopiasepät Oy:n toimitusjohtaja. ”Samppa ei ole sukua, mutta kauan olemme tunteneet. Siksi tiesin, että Samppa on mittavan osaamisensa lisäksi myös positiivinen ja innostava ihminen ja istuu täysin myönteiseen ajatusmaailmaamme”, sanoo Jussi Seppälä, joka itse käyttää titteliä Myönteinen vaikuttaja. Samppa Seppälällä on 30 vuoden kokemus monipuolisesti vaikuttavasta yritysviestinnästä. Hän on kehittänyt ja johtanut viestintää ja sijoittajasuhteita globaalisti toimivissa pörssiyhtiöissä kuten Comptelissa, Sonerassa, Pöyryllä ja Amer Sportsissa. Lisäksi Seppälä on työskennellyt menestyksekkäästi johtavana konsulttina kansainvälisissä viestintätoimistoissa. ”Seppälät si