Smile Henkilöstöpalvelut kasvaa ostamalla Banssi Henkilöstöpalvelut

Henkilöstövuokraukseen erikoistunut Smile Henkilöstöpalvelut Oy laajentaa toimintaansa ostamalla Pasianssi Oy:n (Banssi Henkilöstöpalvelut) koko osakekannan. Yrityskaupassa yhdistyy kaksi vahvasti kasvujohteista henkilöstöpalvelualan yritystä, jotka täydentävät toistensa vahvuuksia.

Banssi Henkilöstöpalvelut on vuonna 2013 perustettu valtakunnallinen rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluihin erikoistunut yhtiö, jolla on liiketoimintaa 14 paikkakunnalla. Yhtiön henkilöstöpankissa on noin 2000 työntekijää.



- Yrityskauppa tukee menestyksekästä kasvutaivaltamme ja näemme yhteistyössä merkittäviä synergiaetuja. Kaupan myötä yhdistyvät kaksi samanhenkistä, asiakaslähtöistä ja erittäin voimakkaasti kasvavaa yritystä, jotka täydentävät toistensa toimialavahvuuksia. Banssilla on vahva jalansija erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa, mikä vankentaa asemaamme näillä toimialoilla koko maassa, toteaa Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen.



Banssin toiminta jatkuu entiseen malliin



Banssi Henkilöstöpalvelut palvelee asiakkaitaan kaupan jälkeen entiseen tapaansa ja jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja brändillään. Banssin tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaat jatkavat osakkaina avainrooleissa. Pasianssi Oy:n omistavat Pasi Eteläaho (70 %) ja hänen puolisonsa (30 %). Eteläahot jatkavat Banssi Henkilöstöpalvelujen johdossa ja tulevat Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeenomistajiksi. Pasi Eteläahosta tulee Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen jäsen.



- Smile Henkilöstöpalvelujen kasvutarinaa on ollut mielenkiintoista seurata. Avoimet yrityskulttuurimme ja arvomaailmamme ovat hyvin samankaltaiset. On hienoa päästä yhdessä kehittämään niin liiketoimintaamme kuin koko henkilöstövuokrausalan tulevaisuutta Suomessa. Yhdessä meillä on kaikki mahdollisuudet toimia alan suunnannäyttäjänä, Pasi Eteläaho visioi.



- Henkilöstövuokraustoimiala on merkittävä työllistäjä ja tulevaisuuden kasvuala Suomessa. Eteläahot ja tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaat sekä osaava henkilöstö tuovat toimintaamme arvokkaan kokemuksensa ja toimialatuntemuksensa, minkä avulla voimme vahvistaa yleistä toimialan kehitystä voimakkaampaa kasvuamme entisestään, Asikainen kiittelee.

Pasianssi Oy:n tytäryhtiöt ovat Banssi etelä Oy, Banssi pohjoinen Oy, Banssi häme Oy, Banssi uusimaa Oy, Banssi itä Oy, Banssi länsi Oy, Banssi keski Oy, Banssi kaakko Oy, Banssi lappi Oy, Banssi Helsinki Oy, Banssi Safety Oy, Banssi Hoiva Oy ja Talous Bandora Oy.

Vuonna 2016 Pasianssi-konsernin liikevaihto oli 19,5 miljoonaa euroa. Kaupan kohteen tavoitteena on jatkaa vahvaa kasvua tilikaudella 2017. Smile Henkilöstöpalvelut on Restamax Oyj:n tytäryhtiö. Smile-konsernin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 34,1 miljoonaa euroa. Yrityskauppa astuu voimaan 5.4.2017.



