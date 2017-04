IBM kiihdyttää terveydenhuollon ratkaisujen innovointia ja yhteistyötä Suomessa

4.4.2017 15:05 | IBM Suomi

Uusi Watson Health Center avattiin Helsingissä. 150 terveydenhuollon konsulttia tulee kehittämään yhdessä asiakkaiden, startuppien ja julkisen hallinnon kanssa suomalaista terveydenhuollon ekosysteemiä ja kansalaisten hyvinvointia.

HELSINKI, SUOMI - 4.4.2017: IBM avasi uuden Watson Health Centerin Helsingissä. IBM:n kognitiivisten Watson-teknologioiden avulla lääkärit voivat edistää väestön hyvinvointia. Keskus kehittää ja tukee kotimaista terveys- ja hyvinvointialan innovointia sekä koko terveydenhuollon ekosysteemiä. Keskuksen arvioidaan työllistävän Suomessa tulevien vuosien aikana jopa 150 terveydenhuollon konsulttia.



Watson Health Center toimii kohtaamispaikkana kehitettäessä yhteistyössä uusia dataa hyödyntäviä, kognitiivisia kyvykkyyksiä sekä keinoälyä sisältäviä sovelluksia ja ratkaisuja suomalaisen terveydenhuollon tarpeisiin. Se kokoaa yhteen niin julkiset kuin yksityiset terveydenhuollon organisaatiot, startupit, lääkealan yritykset sekä yliopistot ja tutkijat. Tänään avattu keskus on osa Tekesin ja IBM:n solmimaa viisivuotista yhteistyösopimusta.



Watson Health Centerillä tulee olemaan useita eri painopisteitä terveydenhuoltoalan ratkaisujen kehittämisessä. Näitä ovat Watson Health Imaging, Clinical Trial Matching, Drug Delivery & Life Sciences, ohjelmointirajapinnat ja virtuaalilääkäri sekä väestön terveyden edistäminen. Aluksi keskitytään erityisesti onkologiaan, genomiikkaan ja harvinaisten sairauksien hoitoon. Keskus tarjoaa erilaisia testiympäristöjä ratkaisuiden testaukseen ja käyttöönottoon. Ensimmäiset testiympäristöt simuloivat sairaalaolosuhteita, lääkärin vastaanottoa, tavallista kotiympäristöä etähoidon ratkaisuja varten ja kuntosaliympäristöä omatoimisen aktiviteetin seurannan ratkaisuille.



”Watson Health Center on nyt virallisesti avattu, ja toivotamme tervetulleiksi asiakkaat, startupit ja sovelluskehittäjät luomaan yhdessä uusia ratkaisuja. Terveysdatan määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan 73 päivän välein vuoteen 2020 saakka. Käytetään Watsonin kognitiivisia kyvykkyyksiä ja luodaan parempaa terveydenhoitoa Suomessa sekä kansainvälisesti”, sanoo Suomen IBM:n toimitusjohtaja Mirva Antila.



Suomella on ainutlaatuinen terveydenhuollon kokonaisuus, joka pitää sisällään sähköiset potilastiedot ja kaikkien saavutettavissa olevat terveydenhuoltopalvelut. Lisäksi suomalainen terveydenhuolto tekee läheistä yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa. Suomi on myös eurooppalainen edelläkävijä terveys- ja hyvinvointidatan hyödyntämisen lainsäätäjänä. Asetusten uskotaan avaavan uusia mahdollisuuksia tutkimuksessa, kehityksessä ja innovoinnissa.



”Olen iloinen saadessani todistaa Watson Health Centerin avajaisia. Keskus on osoitus IBM:n sitoutumisesta yhteistyöhömme. Tämä mahdollistaa entistä läheisemmän yhteistyön sekä vahvan terveysekosysteemin luomisen yhteistyössä terveysteknologiayritysten, huippututkijoiden ja maailman parhaiden sairaaloiden kanssa”, sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini. ”Olen luottavainen, että Watsonin kognitiiviset kyvykkyydet tulevat vauhdittamaan kotimaista innovointia ja asettavat näin Suomen terveydenhuollon muutoksen eturintamaan niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti.



IBM Suomi

IBM:llä on ollut liiketoimintaa Suomessa vuodesta 1936. Suomen IBM toimii usealla eri yhteiskunnallisesti merkittävällä teknologiasektorilla, jotka ovat tärkeitä yhteiskunnallisen kehityksen kannalta – aina teollisuudesta terveydenhuoltoon. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Suomen IBM:stä on muotoutunut kognitiivisten ratkaisuiden ja pilvialustojen tarjoaja, joka on tunnettu roolistaan suomalaisen teollisuuden digitransformaation muokkaajana. Suomen IBM tekee yhteistyötä Suomen arvostetuimpien ja maailman johtavien yritysten kanssa, kuten esimerkiksi Kone, Finnair ja HUS.



Tekes

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Autamme yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Toiminnallamme edistämme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, autamme kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luomme perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. www.tekes.fi



IBM Watson Health -yksikkö

Watson on ensimmäinen kaupallinen kognitiivinen järjestelmä, joka edustaa uuden aikakauden tietojenkäsittelyä. Pilvipalveluna tarjottava järjestelmä analysoi suuria määriä dataa ja käsittelee saatua informaatiota tehden siihen perustuvia päätelmiä. Watson ymmärtää monimutkaisia puhekielellä esitettyjä kysymyksiä ja esittää tietoon pohjautuvia vastauksia. Se myös oppii jatkuvasti erilaisista vuorovaikutustilanteista ja kartuttaa omia tietovarantojaan. Huhtikuussa 2015 IBM perusti IBM Watson Health -liiketoimintayksikön ja julkisti Watson Health Cloud -alustan. Liiketoimintayksikkö auttaa terveydenhoitoalan ammattilaisia uusien lääketieteellisten innovaatioiden kehittämisessä ja saamaan tarkempia tuloksia päivittäin tuotetusta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän datasta. Watson Health Cloud -alustan avulla tiedoista voidaan poistaa henkilöyhteys, ja se on jaettavissa sekä yhdisteltävissä eri terveydenhuollon tietolähteiden kanssa. Lisätietoja IBM Watsonista osoitteessa: ibm.com/watson. Lisätietoja IBM Watson Health -yksiköstä osoitteessa ibm.com/watsonhealth.