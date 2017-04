Keittotasoon integroitu liesituuletin uudistaa avokeittiön ilmeen

Induktiokeittotaso

– Kaksi flexInduction-keittoaluetta, joita kumpaakin voidaan käyttää joko yhtenä isona tai kahtena erillisenä keittoalueena. – powerMove Plus -toiminto, jossa kolme ennakkoasetettavaa tehoaluetta – fryingSensor Plus -paistosensori, joka valvoo paistinpannun lämpötilaa ja pitää sen tasaisena, valittavissa 5 lämpötila-aluetta. – cookingSensor Plus -keittosensori ohjaa ja valvoo lämpötilaa keittoastiassa