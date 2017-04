Lapti rakentaa neljän kerrostalon korttelin Kynsilehtoon Ouluun

4.4.2017 11:11 | Rakennusliike Lapti Oy

Rakennusliike Lapti Oy rakentaa Oulun Kynsilehtoon neljän kerrostaloyhtiön korttelin, johon on suunniteltu yhteensä 110 asuntoa. Ensimmäisen 5-kerroksisen kerrostalo-yhtiön, johon tulee yhteensä 27 asuntoa, rakentaminen käynnistyy tänä vuonna ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2018 aikana. Koko korttelin rakentaminen kestää arviolta 4-5 vuotta.

- Neljän kerrostaloyhtiön muodostama asuinkortteli on suunniteltu toimivaksi ja yhteisölliseksi. Yhteispihan leikki- ja oleskelualueet on sijoitettu korttelin keskelle. Piha-alue on rauhallinen ja turvallinen. Nämä asunnot sopivatkin esimerkiksi ensiasunnoksi tai iäkkäämmille pariskunnille, jotka haluavat muuttaa helppohoitoiseen kaupunkikotiin, kertoo suunnitelmista Rakennusliike Lapti Oy:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Panu Hulkko.