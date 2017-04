Nelonen Media Olympiastadionin yhteistyökumppaniksi

4.4.2017 11:56 | Stadion-säätiö

Suuria elämyksiä uudistuneella Olympiastadionilla

Nelonen Media on solminut Olympiastadionia hallinnoivan Stadion-säätiön kanssa pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on varustaa uudistettu Olympiastadion tulevia viihteen, kulttuurin ja urheilun elämyksiä varten. Nelonen Media vastaa lisäksi Olympiastadionin avajaisten ohjelmasta.

Nelonen Media ja Stadion-säätiö käynnistävät merkittävän vuoteen 2021 kestävän yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa viihteen, kulttuurin ja urheilun tulevaisuutta ja varustaa uudistettu Olympiastadion tuleville suomalaisten ja vierailijoiden elämyksille. Uudistuneella Olympiastadionilla arvioidaan vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää.

”On suomalaisen viihdemaailman etu, että meillä on käytössä kansainväliset vaatimukset täyttävä Stadion. Tällä on valtava vaikutus suomalaiselle viihdeteollisuudelle ja musiikkibisnekselle, jossa Nelonen Media on merkittävänä toimijana vahvasti mukana. Yhteiset elämykset ja kokemukset yhdistävät suomalaisia, ja haluamme olla mukana luomassa niitä”, Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso sanoo.

Stadionin irtaimisto kootaan tulevien neljän vuoden aikana kansalaiskeräyksellä, ja projekti on näyttävästi esillä Nelonen Median televisio- ja radiokanavilla sekä äänisisältöpalvelu Suplassa.

”Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyösopimus koko Olympiastadionin historiassa. Erityisen hienoa on se, että yritys on kanssamme mahdollistamassa stadionin varustamista tuleville elämyksille. Yhteistyö tuo myös stadionin lähelle suomalaisia rakentamisen vuosina Nelonen Median eri kanavissa”, toteaa Olympiastadionin markkinointijohtaja Marju Paju.

Nelonen Media vastaa Olympiastadionin avajaisten ohjelmasta.Täysin uudistuneen Olympiastadionin avajaisten ajankohta varmistuu tarkemmin uudistamisen edetessä. Luvassa on myös avoimia ja maksuttomia tapahtumia.

Yhteistyön käynnistyminen tervattiin uudistuvan Olympiastadionin pohjaan konkreettisesti paikan päällä stadionilla Nelonen Median eri radiokanavien juontajien toimesta.

Lisätietoa: www.stadion.fi