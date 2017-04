ABB ostaa B&R:n

4.4.2017 13:51 | ABB Oy

ABB on ilmoittanut tänään ostavansa B&R:n, joka on suurin itsenäinen tuote- ja ohjelmistopohjaisten avoimen arkkitehtuurin ratkaisujen globaali tuottaja kone- ja tehdasautomaatioasiakkaille.

B&R:n (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH) yritysosto täydentää ABB:n kone- ja tehdasautomaation valikoimaa

Kattava automaatioportfolio asiakkaille maailmanlaajuisesti

B&R on tunnustettu innovaatiojohtaja ohjelmoitavissa logiikoissa (PLC:t), teollisuustietokoneissa (IPC) ja liikkeenohjaukseen perustuvassa kone- ja tehdasautomaatiossa

B&R:n liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu (CAGR) on ollut 11 % kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana ja vuosittainen myynti yli 600 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria erittäin houkuttelevilla 20 miljardin Yhdysvaltojen dollarin kone- ja tehdasautomaation markkinoilla

B&R:n ohjelmistojen ja teollisen internetin ratkaisut vahvistavat ABB:n digitaalista ABB Ability™ -tarjontaa.

Selkeä sitoutuminen B&R:n kasvustrategiaan, keskipitkän aikavälin myyntitavoite yli miljardi dollaria

B&R:n johto jatkaa, perustajat tukevat yhdistymisvaiheessa neuvonantajina

B&R:n pääkonttorista Itävallan Eggelsbergissä tulee ABB:n kone- ja tehdasautomaation globaali keskus

Yrityskauppa rahoitettiin käteisvaroilla, operatiivisen osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan ensimmäisenä vuonna, kaupan odotetaan toteutuvan kesällä 2017

Kauppahintaa ei julkistettu, arvostus samalla tasolla kuin vastaavat yrityskaupat

ABB on ilmoittanut tänään ostavansa B&R:n, joka on suurin itsenäinen tuote- ja ohjelmistopohjaisten avoimen arkkitehtuurin ratkaisujen globaali tuottaja kone- ja tehdasautomaatioasiakkaille. B&R:n perustivat Erwin Bernecker ja Josef Rainer vuonna 1979, ja sen pääkonttori on Itävallan Eggelsbergissä. Yhtiö työllistää yli 3 000 ihmistä, joista noin 1 000 työskentelee tuotekehityksessä. Yritys toimii 70 maassa ja sen myynnin arvo on yli 600 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (2015/16) kone- ja tehdasautomaation 20 miljardin dollarin arvoisella markkinasegmentillä. Kun B&R:n nykyaikaiselle kone- ja tehdasautomatiikalle suunnatut innovatiiviset tuotteet, ohjelmistot ja ratkaisut yhdistetään ABB:n johtavaan robotti- prosessiautomaatio-, digitaali- ja sähköistystarjontaan, syntyy ainutlaatuinen, laaja tuotevalikoima teollisuusautomaatioasiakkaille.

Yritysostolla ABB laajentaa johtajuuttaan teollisuusautomaatiossa ja sillä on ainutlaatuinen asema hyödyntää neljännen teollisen vallankumouksen kasvumahdollisuuksia. Lisäksi ABB ottaa suuren askeleen digitaalisessa tarjonnassaan yhdistämällä oman johtavan digitaalisten ratkaisujen tuotevalikoimansa, ABB Abilityn, B&R:n vahvoihin sovellus- ja ohjelmistoalustoihin, sen laajaan asennettuun laitekantaan, asiakkuuksiin ja räätälöityihin automaatioratkaisuihin.

Toisiaan täydentävät vahvuudet

Kaupan myötä ABB laajentaa teollisuusautomaatiotarjontaansa yhdistämällä siihen B&R:n innovatiiviset tuotteet, kuten ohjelmoitavat logiikat (PLC:t), teollisuustietokoneet ja liikkeenohjauksen sekä ohjelmisto- ja ratkaisuvalikoiman. ABB tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen laajan, avoimeen arkkitehtuuriin perustuvan automaatioportfolion.

B&R on kasvanut onnistuneesti lisäämällä vuosittaista liikevaihtoaan 11 %:lla kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana. Vuodesta 2000 lähtien liikevaihto on enemmän kuin viisinkertaistunut yli 600 miljoonaan dollariin (2015/16). Yhtiöllä on nopeasti kasvava globaali asiakaskunta, yli 4 000 koneenrakentajaa, hyvät tulokset automaatio-ohjelmistoissa ja -ratkaisuissa sekä ainutlaatuinen sovellusosaaminen kone- ja tehdasautomaation markkinasegmentillä.

Yrityksillä on toisiaan täydentävät portfoliot. ABB johtavana ratkaisujen tuottajana palvelee asiakkaitaan teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialoilla. B&R on johtava kone- ja tehdasautomaation ratkaisujen toimittaja muovi-, pakkaus- ja elintarviketeollisuustoimialoilla. Yhteinen sitoutuminen avoimeen arkkitehtuuriin lisää asiakkaiden valinnanvapautta ja joustavuutta helpottamalla liitettävyyttä yhä digitaalisemmilla toimialoilla.

Toimiva integraation toteutus

Kun yritysosto on toteutunut, B&R:stä tulee osa ABB:n Industrial Automation -divisioonaa ja siitä muodostetaan uusi liiketoimintayksikkö – Machine & Factory Automation – jota johtaa nykyinen toimitusjohtaja Hans Wimmer. B&R:n johto ja työntekijät yhdessä ABB:n kollegoiden kanssa ovat tärkeässä asemassa tulevan kasvun ja liiketoimintojen yhdistämisen toteuttamisessa. B&R:n perustajat Erwin Bernecker ja Josef Rainer toimivat neuvonantajina integraatiovaiheen aikana toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

ABB on sitoutunut investoimaan edelleen B&R:n toiminnan laajentamiseen, ja yhtiön menestyksekäs liiketoimintamalli ja brändi ovat edelleen toiminnan perustana. B&R:n pääkonttorista Eggesbergissä tulee ABB:n kone- ja tehdasautomaation globaali keskus.

Kaupan taloudelliset tiedot

Kaupan arvo on samalla tasolla kuin vastaavat yrityskaupat. Osapuolet ovat sopineet, ettei hankintahintaa julkaista. ABB rahoittaa hankinnan käteisvaroistaan. Transaktion odotetaan nostavan osakekohtaista tulosta ensimmäisen vuoden aikana ja kasvattavan merkittävien synergioiden ansioista pelkästään B&R:n liikevaihtoa noin 8 %:lla neljännen vuoden aikana. Kauppa toteutuu suunnitelmien mukaan kesällä 2017 tavanomaisten viranomaishyväksyntöjen jälkeen.

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.