Maailma kylässä julkisti kulttuuriohjelmansa – esiintyjät moninaisuuden puolesta

Maailma kylässä -festivaali tuo Helsingin Kaisaniemeen 20 konserttia 27.–28. toukokuuta. Ilmaistapahtuma tarjoaa myös työpajoja, taidetta ja toimintaa koko perheelle. Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan festivaalilla lähes 400 näytteilleasettajaa esittelee toimintaansa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Festivaalin pääteema on kansalaisyhteiskunta ja alueellinen painotus Latinalainen Amerikka.

M.A.K.U. Soundsystem on New Yorkissa asuvien kolumbialaisten siirtolaisten perustama kokoonpano, jonka latinalaisrytmeissä jazz, afrobeat ja poliittinen sanoma kohtaavat. "Mielestäni suurin globaali kehityshaaste on se, että rikkain prosentti ihmisistä hallitsee valtavaa omaisuutta, vallan paikkoja ja luonnonvaroja”, sanoo yhtyeen jäsen Robert Stringer.

Cumbiaa ja skata yhdistelevä Che Sudaka puolustaa ihmisten rauhallista rinnakkaiseloa ja mahdollisuutta osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Argentiinasta ja Kolumbiasta kotoisin olevat muusikot saapuivat alun perin Espanjaan laittomina siirtolaisina. Yhtye juhlistaa tänä vuonna viisitoistavuotista taivaltaan juhlakiertueella ja uudella levyllä.

Kymmenhenkisen Aláfia-yhtyeen musiikissa kulttuuriset rajat kohtaavat, kun pop, rap ja funk yhdistyvät candomblé-uskonnon rytmeihin. Vuonna 2011 Sao Paolossa perustettu orkesteri esiintyy Maailma kylässä -festivaalilla osana kevään Euroopan-kiertuettaan.

Festivaalilla esiintyy myös vuoden 2017 Grammy-ehdokas ja Latin Grammy -voittaja, guatemalalaistaustainen Gaby Moreno. Ruotsista saapuu puolestaan timba-musiikkia soittava 12-henkinen Calle Real ja Tanskasta palkittu folk-yhtye Afenginn. Espanjalainen Fuel Fandango valloittaa yleisön indie-tyylisellä elektropopin ja flamencon yhdistelmällään.

Kotimaista esiintyjäkaartia edustavat muun muassa suomalaisen jazzin ykkösnimiin lukeutuva Dalindéo, tunnelmallista folkia soittava Viitasen Piia, vastikään uuden sinkun julkaissut Anna Puu ja Emma-palkittu Irina. Myös perheen pienimmille on luvassa runsaasti ohjelmaa lastenalue Tenava-Timbuktussa. Veikeä lastenorkesteri Mutaveijarit esiintyy festivaalin päälavalla.

Festivaalilla pääsee myös osallistumaan Story Sharing Universe -työpajaan, joka tuo eri taustaisia ihmisiä yhteen jakamaan tarinoitaan. Teatteriryhmä Universumin Story Sharing Café valittiin vastikään Vuoden teatteriteoksi. Palkinnon perusteluna oli ryhmän toiminta ihmisoikeuksien ja humanististen arvojen puolustajana.

Festivaalilla esittäytyy viikonlopun aikana lähes 400 kansalaisjärjestöä, oppilaitosta, viranomaista ja yritystä. Näytteilleasettajien pisteillä on tiedon lisäksi tarjolla runsaasti mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Maailma kylässä -festivaali järjestetään 27.–28. toukokuuta Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla lauantaina kello 11–21 ja sunnuntaina kello 11–19. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy. Festivaali tuo Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi esiin kansalaisyhteiskunnan roolia oikeudenmukaisen maailman rakentamisessa. Asia- ja elokuvaohjelma julkaistaan 19. huhtikuuta.

Festivaalin toteuttaa kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry, joka on yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten erityisasiantuntija.Festivaalin pääyhteistyökumppaneita ovat ulkoasiainministeriö, Euroopan unioni, Ben & Jerry’s ja Maailman Kuvalehti.