Akavan Entre: Pienten toimijoiden asema turvattava sote-uudistuksessa

Akavan Erityisalat: EK:n irtiotto jättää "tessittömät" suojattomiksi 17.2.2017 15:47

EK:n yksipuolisesti irtisanomilla keskusjärjestösopimuksilla on ollut olennainen merkitys myös työehtosopimusten ulkopuolisilla aloilla. Näillä sopimuksilla on voitu taata tärkeitä vähimmäistyöehtoja myös ”tessittömille”. – Kun keskusjärjestösopimukset raukeavat, sopimuksettomat ovat jäämässä heittopussiksi; heillä ei ole työehtosopimuksen eikä jatkossa edes keskusjärjestösopimuksen turvaa, sanoo yksityissektorin asiamies Saara Aikio Akavan Erityisaloista. Esimerkiksi palvelualoilla sopimuksettomien asiantuntijoiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtoja turvaa EK:n nyt irtisanoma sopimus, jossa määritellään yleisistä työehdoista, yhteistoiminnasta ja yrityskohtaisista palkkausperusteista. – On hyvä, jos irtisanottujen keskusjärjestösopimusten ehtoja saadaan nyt pikaisesti neuvoteltua eri alojen työehtosopimuksiin työantaja- ja palkansaajaliittojen kesken. EK:n jäsenliitoilla ei varmaankaan ole halua heikentää niitä työehtoja, joita on määräytynyt keskusjärjestösopimuksilla. Mutta