Rakennusliiton Suokas: Siirtotyömaat palaavat Suomeen

4.4.2017

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas ennakoi ”reppumiesten ja siirtotyömaiden paluuta” Suomeen. -Hallituksen alaiset viranomaiset vapauttavat EU:n ulkopuolisen työvoiman tuonnin. Kun todella isot työmaat lähtevät tulevina vuosina liikkeelle, näemme jälleen hiljaisia miehiä patjoineen. Nämä eivät kuitenkaan tule kotimaisesta, vaan kolmannen maailman ehtymättömästä työvoimareservistä.



Suokkaan mukaan virkamiehet esittävät uusia ja jopa taloudellisesti kannustavia keinoja saada työvoima liikkeelle. Tavoitteena on lieventää poliitikkojen viime päivinä kovasti hehkuttamaa ongelmaa, työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa.

-Todellisuudessa tätä ongelmaa ei juurikaan ole. Suomessa on rehellisesti laskien puoli miljoonaa työhaluista ihmistä normaalin palkkatyön ulkopuolella. Avoimia työpaikkoja jokunen kymmenen tuhatta. Henkilöstöpalveluyrityksillä, suomeksi sanottuna vuokrafirmoilla, on jatkuva työnhaku päällä. Tämä ei lisää todellisten työpaikkojen määrää.

-Markkinataloudessa työntekijälle työttömyys on peikko. Se romahduttaa oman ja perheen talouden. Työtä tarjoaville tilanne voi olla päinvastainen. Suuri työttömien armeija takaa joka paikkaan tekijän eivätkä palkat lähde nousemaan.



