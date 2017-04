Kevät keikkuen tulevi – Kevään vaikutuksista mieleen

5.4.2017 13:34 | Suomen Seniorihoiva Oy

Kuten vanha suomalainen sanonta asian esittää, vuodesta toiseen "kevät keikkuen tulevi", tuoden tullessaan ilonsa ja ihmeensä. Erityisesti ikäihmisille kevät voi merkitä uudenlaista alkua, kun talven pimeys ja liukkaat kelit eivät ole enää rajaamassa elämää kodin seinien sisälle ja television äärelle. Toisille valon räjähdysmäiseen lisääntymiseen ja kevääseen liittyviin odotuksiin saattaa kuitenkin olla vaikea sopeutua.

Toisille kaamos voi olla masennusta aiheuttava ilmiö, mutta myös kevät saattaa olla masennusta laukaiseva tekijä. Kevätmasennus, viralliselta nimeltään vuodenaikamasennus, on sairaus, jonka oireet vastaavat tavallista masennusta. Tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi alentunut mieliala, muutokset ruokahalussa, vaikeutunut päätöksenteko- ja keskittymiskyky, muistihäiriöt, sekä haluttomuuden, toivottomuuden ja syyllisyyden tunteet. Tutkimusten mukaan kevät- ja kaamosmasennukseen sairastuvat eri ihmiset, ja niiden oireet ovat usein päinvastaiset: monet kaamosmasentujat esimerkiksi tapaavat nukkua ylettömästi, kun kevätmasentuja ei puolestaan saa unta.

Vuodenaikaan liittyvästä mielialan ja energian laskusta kärsii arviolta noin 10–20 prosenttia väestöstä. Kevätmasentujien tarkkaa määrää ei tiedetä, sillä se ei ole yhtä yleinen ja krooninen kuin kaamosmasennus, eikä sitä myöskään ole tutkittu riittävissä määrin. Joidenkin tutkimusten mukaan kevätmasennus on yleisintä yli 40-vuotiailla naisilla.

Kevätmasennukseen voi olla useita syitä, mutta yksi kattava ja luonnollinen syy on valon määrän muutoksista aiheutuvat aivojen hormonitoiminnan muutokset. Kevätmasennus linkittyy siis luonnollisiin aivokemiallisiin toimintoihin, eikä sitä niin ollen tarvitse hävetä eikä se myöskään ole pelkkää kuvitelmaa, kuten monet olettavat. Suomen Seniorihoivan palvelupäällikkö My Sundelin on törmännyt kevätmasennukseen usein sairaanhoitajan vastaanotollaan. Hän on ilahtunut siitä, että aiheesta on alettu viime aikoina puhumaan avoimemmin, sillä kyseessä todellinen ja yleinen vaiva. ”Niille jotka kärsivät vaivasta on suuri helpotus tietää, että eivät ole yksin, että se on ohimenevää, ja että oireita voi helpottaa.”

Kevätväsymys on kevätmasennuksen lievempi muoto, joka on yleinen vaiva suomalaisten keskuudessa. Saamaton ja voimaton olo saattaa johtua esimerkiksi siitä, että nukkumaan meno viivästyy valoisan ajan pitkittyessä. Monet meistä myös kuormittavat itseään liiaksi keväisin: kuvittelemme, että meidän on tehtävä kevätsiivous asunnon ohella koko maailmalle ja omalle elämälle. Kevät ja lähestyvä kesä voivatkin saada monet kokemaan suorituspaineita. Koska valon määrä on meillä pohjolassa niin rajattua, meistä saattaa tuntua, että jokainen valonsäde ja aurinkoinen tilaisuus on otettava haltuun, tai muutoin olemme jotenkin epäonnistuneita.

Kevätmasennuksen ja -väsymyksen selättäminen

Jos sinulla on taipumusta kevätmasennukseen tai -väsymykseen, asiaan kannattaa ja voi puuttua jo hyvissä ajoin. On täysin luonnollista, että vuodenaikojen vaihtelut vaikuttavat luonnon ohella myös meihin ihmisiin, mutta jos masennusoireita on useita ja ne jatkuvat yli kuukauden, kannattaa kääntyä ammatillisen terveydenhuollon puoleen. Kroonisesta, joka keväänä toistuvasta syvästä masennuksesta kärsivien on mahdollista harkita jopa estolääkitystä.

Omatoimisesti mielialaan voi vaikuttaa pitämällä huolta perustarpeista, kuten monipuolisesta ravinnosta, riittävästä liikunnasta ja yöunista. Missään nimessä ei kannata turvautua alkoholiin, sillä se ainoastaan sekoittaa hormonitoimintaa ja syventää masennusta. Sen sijaan kannattaa tarkkailla sitä, että saat riittävästi kaikkia tarvitsemiasi vitamiineja, joko sitten suoraan ravinnostasi tai lisäravinteina purkista.

Vaikka jaksaminen olisikin kortilla, kannattaa pyrkiä olemaan aktiivinen, pitää yhteyttä läheisiin sekä ystäviin ja käydä ulkona totuttelemassa valoon. Käytännön konstit kuten aurinkolasien pitäminen mukana tai pimennysverhojen asentaminen makuuhuoneeseen ovat keinoja, joilla voit itse säädellä liialle valolle altistumistasi. Voit myös haastaa itseäsi nauttimaan keväästä, vaikka se ensi alkuun tuntuisikin pakotetulta. Masentuneen tai uupuneen ihmisen voi olla sitä vaikea huomata, mutta kevät toden totta mahdollistaa monenlaisia mukavia aktiviteetteja: voi mennä ulos luontoon, kuunnella ja bongailla lintuja, havainnoida kasveja, istuttaa kotiin yrttejä ja kukkia, istua puistonpenkillä lukemassa tai vain tarkkailemassa luonnon ja ihmisten heräämistä.

Ennen kaikkea on hyvä pitää mielessä, että vaikka elämää kehotetaan usein elämään kuin viimeistä päivää, toisinaan voi myös antaa itselleen luvan ottaa rauhassa, eikä tarttua jokaiseen tilaisuuteen. Minkäänlaista siivouspakkoa kevät eikä kukaan muu meille aseta. Kevät ja kesä tulevat kyllä luoksemme siitäkin huolimatta, että sohvan alle olisi unohtunut pari villakoiraa. Jos kevät meiltä jotain pyytää, on se keikkua sen mukana ja nauttia kyydistä.

